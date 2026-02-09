"อนุทิน" สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯ เผยขอพรไว้ได้มากกว่าสิ่งที่ขอ

นายกฯ เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรัฐบาล เผยขอพรไว้ได้มากกว่าสิ่งที่ขอ เผยไปกราบพ่อแม่ทุกอาทิตย์อยู่แล้ว ไปขอพร-ขอบคุณที่ท่านให้เราเกิดมา
เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 9 ก.พ.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นเวลา 12.09 น. นายอนุทิน เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า มาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล
ภายหลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบฯ นายอนุทิน เปิดเผยว่า ตนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ เป็นสิริมงคลทุกวัน
เมื่อถามว่ามาไหว้รอบนี้เพราะสิ่งที่ขอพรประสบความสำเร็จใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มากราบขอบพระคุณสิ่งที่ขอไว้ท่านได้ให้มากกว่าสิ่งที่ตนขอ
เมื่อถามว่าแสดงว่าประเทศมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็เชื่อไว้ ก็เป็นสิ่งที่ต้องคอยเตือนสติเราให้ทำแต่สิ่งที่ดี
เมื่อถามว่าเมื่อวันที่ 8 ก.พ.เห็นนายก ฯโพสต์ภาพไปหาพ่อแม่ท่านได้ให้พรอะไร นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไปกราบท่านทุกอาทิตย์อยู่แล้ว
เมื่อถามว่าชนะเลือกตั้งแล้วพ่อแม่ได้พูดอะไรบ้างหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คนเป็นพ่อแม่เราก็ต้องไปกราบขอพร ขอบคุณที่ท่านให้เราเกิดมา ให้เรามีการศึกษา มีการสั่งสอนเราให้มีจิตสำนึกในการรับใช้บ้านเมือง
จากนั้นนายกฯ เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ไปไหว้นรสิงห์จำลอง ที่ล่าสุดมีการนำต้นไผ่มงคลมาประดับเสริมไว้ที่บริเวณดังกล่าวด้วย