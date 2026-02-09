“เต้ พระราม 7” แถลงข่าวหลังพรรคทางเลือกใหม่คว้า 1 เก้าอี้ สส. ชูมือ “ราเชน” ยืนยัน 44 นโยบายทำจริง ชี้แม้มีเสียงเดียวก็ “ดังได้” ทั้งไดโนเสาร์–อวกาศ
วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 11.00 น. ที่ทำการพรรคทางเลือกใหม่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายราเชน ตระกูลเวียง ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมด้วย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้ พระราม 7” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ และตัวแทนผู้สมัคร สส. ทั้ง 43 เขต ร่วมกันแถลงข่าวขอบคุณประชาชน หลังพรรคได้รับคะแนนเสียงบริสุทธิ์รวม 156,283 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนที่นับแล้ว
แกนนำพรรคยืนยันว่า พรรคทางเลือกใหม่จะเดินหน้านโยบายทั้ง 44 ข้อที่แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างครบถ้วน โดยย้ำว่าจะ “ทำจริงทุกนโยบาย” ตามที่ให้คำมั่นกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ การส่งคนไทยสู่อวกาศ รวมถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอื่น ๆ ที่พรรคเห็นว่าสามารถต่อยอดและพัฒนาประเทศได้
แกนนำพรรคยังฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 และรัฐบาลชุดใหม่ว่า เสียงเดียวของพรรคทางเลือกใหม่จะเป็นเสียงที่ดังในสภา ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านหรือรัฐบาล พร้อมตรวจสอบและวิพากษ์การทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน
ด้าน นายราเชน ตระกูลเวียง กล่าวว่ารู้สึกยินดีและซาบซึ้งใจที่สมาชิกและผู้สนับสนุนพรรคจากต่างจังหวัดตั้งใจเดินทางเข้ามาร่วมแสดงพลัง แต่ได้ขอให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อรอให้ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ พร้อมขอบคุณประชาชนและผู้สมัครทุกคนที่ร่วมกันแสดงพลังทางการเมืองอย่างบริสุทธิ์ ซึ่งเปรียบเสมือน “เสียงสวรรค์” ที่ทำให้ทั้งประเทศได้เห็นว่ายังมีคนดีเลือกคนดี พร้อมเข้ามาทำหน้าที่เพื่อผืนแผ่นดินไทยตามสัตยาบันที่ให้ไว้กับประชาชน
นายราเชน กล่าวต่อว่า จากนี้ไปขอโอกาสให้พรรคทางเลือกใหม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ และขอแรงสนับสนุนจากประชาชนเช่นเดิม พร้อมแสดงความยินดีที่ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าใจและเชื่อมั่นในนโยบายของพรรค นับเป็นโอกาสสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า ท่ามกลางกระแสการซื้อเสียง การทุจริต และกระแสลบทางการเมืองที่สร้างความอับอายให้ประเทศ ยังมีคนไทยที่ยืนหยัดเลือกคนดีเข้าสภา โดยอย่างน้อยการมี สส. 1 คนของพรรค ถือเป็นหลักฐานยืนยันว่าพลังศรัทธาในความสุจริตของประชาชนยังคงมีอยู่
ขณะที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้ พระราม 7” กล่าวว่า ในช่วงแรกไม่ได้คาดหวังผลการเลือกตั้งมากนัก แต่ในสัปดาห์สุดท้ายประชาชนเริ่มให้ความสนใจกับนโยบายของพรรคทางเลือกใหม่หลายประเด็น แม้นโยบายบางอย่างจะถูกมองว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือทำไม่ได้จริงจากคนรุ่นเก่า แต่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชันใหม่ ทั้งที่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งและมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว ต่างให้ความสนใจและเชื่อว่านโยบายเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง
นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า พรรคจะเดินหน้าผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง หากมี สส. คนใดปัดตกนโยบายสำคัญ เช่น เงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก ตนจะออกมาด่าทันที เพราะถือว่าไม่เห็นคุณค่าของวีรบุรุษที่ยังมีลมหายใจอยู่ พร้อมยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนยังมีความลังเลระหว่างพรรคทางเลือกใหม่กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ แต่มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า ประชาชนจะหันมาเลือกพรรคทางเลือกใหม่มากขึ้น และพรรคจะนำเสนอนโยบายที่ล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิม
นายมงคลกิตติ์ ยังกล่าวว่า จากการนับคะแนนร้อยละ 95 พรรคทางเลือกใหม่ได้คะแนนรวมกว่า 196,000 คะแนน ส่งผลให้ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 98 พร้อมฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ซึ่งตนระบุว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดิม คือ อนุทิน ชาญวีรกูล ขอให้เร่งยกเลิก MOU ปี 2544 และจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับฝ่ายที่ทำให้ประชาชนและทหารไทยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ โดยไม่ควรประนีประนอมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มกำลังรบ เพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคง เร่งดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศ รวมถึงขอให้รัฐบาลเปิดรับนโยบายของพรรคทางเลือกใหม่ไปพิจารณา หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศสามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ การส่งคนไทยสู่อวกาศ การส่งเสริมการมีบุตร การออกกำลังกาย การพัฒนานมโรงเรียน และการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
หากรัฐบาลยังเลือกประนีประนอมกับฮุน เซน ตนจะออกมาด่าเสียงดังแน่นอน พร้อมเรียกร้องให้ออกหมายจับทันทีโดยไม่ต้องสนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า หากสามารถจับตัวฮุน เซน และ ฮุน มาเนต มาดำเนินคดีได้ ตนพร้อม “กราบเท้านายกอนุทิน” และขอ “ตบกบาลฮุน เซน 1 ที” เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทย ทั้งประชาชนและทหาร เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
นายมงคลกิตติ์ ทิ้งท้ายว่า พรรคทางเลือกใหม่ใช้งบประมาณในการหาเสียงเพียง 5 ล้านบาท แต่สามารถได้รับคะแนนเสียงกว่าหนึ่งแสนคะแนน เพราะใช้ “หัวใจแลกหัวใจ” กับประชาชน พร้อมย้ำว่า ไม่ว่าเสียงเดียวของพรรคจะอยู่ในฐานะฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ก็พร้อมตรวจสอบและวิพากษ์รัฐบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีพี่น้องประชาชนยืนอยู่ข้างหลังและคอยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง