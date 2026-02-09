'ธนาธร' ขอด้อมส้มอย่าหมดหวัง แม้เป็นเช้าที่หนักหน่วงแต่ดวงอาทิตย์ยังส่องแสง ลั่นแพ้กี่ครั้งก็ได้ ขอแค่ชนะสักครั้ง

'ธนาธร' โพสต์เฟซบุ๊กปลอบด้อมส้ม ขออย่าหมดหวัง แม้เป็นเช้าที่หนักหน่วง แต่ดวงอาทิตย์ยังส่องแสง ยินดี 'ภูมิใจไทย' ชนะเลือกตั้ง เผยประชาชนแพ้กี่ครั้งก็ได้ ขอแค่ชนะครั้งเดียว
วันนี้ (9 ก.พ. 69) ภายหลังจากผลการเลือกตั้ง สส.ทั่วประเทศปรากฏว่า พรรคประชาชนไม่สามารถครองเสียงอันดับ 1 ได้ โดยพ่ายแพ้ให้แก่พรรคภูมิใจไทยนั้น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน โพสต์ข้อคามผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ถึงผู้ลงคะแนนให้พรรคประชาชนและผู้ลงประชามติเห็นชอบขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้กับพวกเราในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ถึงพรรคภูมิใจไทย ผมขอแสดงความยินดีที่พรรคภูมิใจไทยชนะเลือกตั้ง
ถึงผู้สนับสนุนและสมาชิกพรรคประชาชนทุกท่าน ผมซาบซึ้งใจในการสนับสนุนลงแรงที่ท่านทำร่วมกับพรรค เดินร่วมกันต่อไป อย่าหมดหวัง หมดหวังเมื่อไหร่ แพ้ทันที
ประชาชนแพ้กี่ครั้งก็ได้ ขอแค่ชนะครั้งเดียว
มันเป็นเช้าที่หนักหน่วง แต่ดวงอาทิตย์ยังคงส่องแสง
ธจ
9 กุมภาพันธ์ 2569