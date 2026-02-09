เลขาฯ ป.ป.ช.ยันยังไม่ชี้มูล 44 อดีต สส.ก้าวไกลแก้ ม.112 รอดูผลประชุมบ่ายนี้

วันนี้( 9 ก.พ.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดี 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล ถูกร้องในความผิดฐานฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีเข้าชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งมีกระแสข่าวว่า ป.ป.ช.จะชี้มูลและส่งฟ้องศาลฎีกาในวันนี้ ว่า ขณะนี้มีการพิจารณาคำร้องคัดค้านคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่ทาง 44 อดีต สส.ได้ยื่นคำร้องเข้ามา ซึ่งเป็นการประชุมลับ และยืนยันว่าที่ประชุมยังไม่มีมติในเรื่องดังกล่าว ส่วนจะได้ข้อสรุปภายในวันนี้หรือไม่นั้น ต้องรอดูการพิจารณาก่อน
"ให้รอดูรายละเอียดการแถลงเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ถ้าได้ข้อสรุปอาจจะออกแถลงการณ์ชี้แจงในช่วงเย็นวันที่ 9ก.พ. เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หรือถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปอาจจะเลื่อนการประชุมออกไปก่อน ขอให้ใจเย็นๆรอข้อสรุปจากที่ประชุมป.ป.ช.ก่อน"