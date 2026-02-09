ศึกเลือกตั้ง 69 แชมป์เก่าถูกโค่นเพียบ พท.สูญพันธ์ที่เชียงใหม่ "หมอชลน่าน-สรวงศ์-ฉลาด-วิสาร" พ่าย

ผลเลือกตั้ง สส.2569 แชมป์เก่าพ่ายยับหลายสนาม พท.สูญพันธ์ที่เชียงใหม่ แถมเสียเก้าอี้อีกหลายที่ ทั้ง "หมอชลน่าน-สรวงศ์-ฉลาด-วิสาร-มดเล็ก" ส่วนคนดัง-อินฟลูฯ ร่วงระนาว
วันนี้(9ก.พ.)เวลา 09.53 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระบบคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของสำนักงาน กกต.ได้รายงานผลคะแนนข้อมูลณ.เวลา 8:53 น ซึ่งนับเสร็จแล้วร้อยละ 94 ปรากฎว่าจำนวน สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคภูมิใจไทยเป็นอันดับ 1 ได้ 174 คน พรรคประชาชนได้ 87 คน พรรคเพื่อไทย 58 คน พรรคกล้าธรรม 56 คน พรรคประชาธิปัตย์ 10 คน พรรคไทรวมพลัง 5 คน พรรคพลังประชารัฐ 4 คน พรรคประชาชาติ 4 คน พรรคโอกาสใหม่ 1 คน และพรรคไทยสร้างไทย 1 คน
ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งดังกล่าวพบว่า พรรคภูมิใจไทยชนะยกจังหวัดในหลายจังหวัด อาทิ พิจิตร 3 เขต เพชรบูรณ์ 6 เขต สิงห์บุรี 1 เขต อ่างทอง 2 เขต ปราจีนบุรี 3 เขต เพชรบุรี 3 เขต ชุมพร 3 เขต ระนอง 1 เขต จันทบุรี 3 เขต ตราด 1 เขต บุรีรัมย์ 10 เขตสุรินทร์ 8 เขต ยโสธร 3 เขต อำนาจเจริญ 2 เขต บึงกาฬ 3 เขต พังงา 2 เขต กระบี่ 3 เขต สตูล 2 เขต อุทัยธานี 2 เขต อยุธยา 5 เขต
ส่วนพรรคประชาชน ชนะยกจังหวัดที่กรุงเทพมหานคร 33 เขต นนทบุรี 8 เขต ลำพูน 2 เขต สมุทรสงคราม 1 เขต แต่ก็มีหลายเขตที่เสียพื้นที่ให้กับพรรคกล้าธรรม และภูมิใจไทย เช่น ชลบุรี เขต1,3,8 และสมุทรปราการเขต6ให้กับพรรคภูมิใจไทย ภูเก็ตเขต 3 ให้กับพรรคกล้าธรรม
ส่วนพรรคเพื่อไทยกลับพบว่าสูญเสียที่นั่งเดิมในหลายพื้นที่ อาทิ เชียงใหม่บ้านเกิดของนายทักษิณ ชินวัตร จากเดิมได้ 2 เขต แต่ครั้งนี้ไม่ได้รับเลือกตั้งเลย โดยพรรคกล้าธรรมสามารถแทรกเข้ามาปักธงได้ในเขต 6,7,9,10 ส่วนพรรคประชาชน ได้ใน 1,2,3,4,5,8 จ.เชียงราย ทั้งนายวิสาร เตชะธีระวัฒน์ ที่ลงเขต 3 และนางวิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ลูกสาว ที่ลงเขต 4
กทม.เขต 20 ที่ น.ส.ธีระรัตน์ สำเร็จซานิชย์ เป็น สส.เพื่อไทยหนึ่งเดียวครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็พ่ายให้กับนายชุมพล หลักคำ พรรคประชาชน
ส่วนที่ จ.น่าน เขต 2 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว อดีต สส.6 สมัย แพ้ให้กับนายประสิทธิ์ โนทะ พรรคกล้าธรรม
สระแก้ว เขต 3 นายสรวงศ์ เทียนทอง ก็พ่ายให้กับนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พรรคกล้าธรรม
จ.ร้อยเอ็ด เขต 2 นายฉลาด ขามช่วง อดีต สส.ร้อยเอ็ด 9 สมัย อดีตรองประธานสภาฯ ก็แพ้ให้กับนายเอกรัฐ พลซื่อ พรรคกล้าธรรม
ศรีสะเกษเขต 1 นายธเนศ เครือรัตน์ สอบตกแพ้นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคภูมิใจไทย เขต 2 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พ่ายให้กับนายศุภกิจ สีหาภาค พรรคภูมิใจไทย
ฉะเชิงเทรา เขต 3 นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ น้องชาย "มดดำ"ก็แพ้ให้กับนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พรรคกล้าธรรม
ส่วนคนดัง อินฟลูเอนเซอร์ที่ลงสมัครในครั้งนี้ก็พบว่าไม่มีใครได้รับเลือกเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น น.พ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ หมอชนบท ที่ลงเขต 2 จ.สงขลา พรรคประชาชน
น.ส.นารากร ติยายน สื่อมวลชน ที่ลงเขต 1 เชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์
นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ นักร้องเรียน ที่ลงเขต 4 กทม. พรรคพลังประชารัฐ
นายภูผา นพวิชญ์ นักแสดงที่ลงเขต 12 กทม.พรรคเพื่อไทย นายไพศาล เรืองฤทธิ์ หรือทนายไพศาล ที่ลงเขต 1 ระยองพรรคประชาธิปัตย์
น.ส.วีร์ ศรีวราธนบูลย์ หรือ "วีร์ Budbitchbkk" นักร้องแร็ปเปอร์ ที่ลงเขต 23 กทม.พรรคประชาธิปัตย์
นายใหม่ สุขะเดชะ หรือใหม่มือกลองวงไอน้ำ ที่ลงเขต 5 บุรีรัมย์พรรคเพื่อไทย
นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ หรือ "เอกสายไหมต้องรอด" ที่ลงเขต 11 กทม.พรรคภูมิใจไทย