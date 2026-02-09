"เท้ง" เตรียมขึ้นรถแห่บ่ายนี้ ขอบคุณชาว กทม.เลือกส้มทุกเขต "พิจารณ์" เผยพิรุธนับคะแนนหลายพื้นที่ กำลังตรวจสอบ

"เท้ง" เตรียมแห่บ่ายนี้ ขอบคุณชาว กทม.เลือกพรรคส้มเป็น สส.ครบทุกเขต ด้าน "พิจารณ์" ขอเวลาตรวจสอบการนับคะแนนเลือกตั้ง หลังพบความผิดปกติ ปัดตอบ "ศรายุทธิ์" เตรียมลาออกเลขาฯ พรรคหรือไม่
เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่เลือกตั้ง กทม. เปิดเผยว่า ทางผู้สมัครเฉพาะใน กทม. จะมีการแห่เพื่อขอบคุณทุกคะแนนเสียง ตอนนี้สิ่งที่พวกเรา พยายามตรวจสอบคือการนับคะแนนเพราะเห็นถึงความผิดปกติอะไรบางอย่าง แต่ยังไม่ขอลงลึกในรายละเอียดขอรอดูข้อมูลก่อน เนื่องจากมีหลายส่วนแจ้งเข้ามา
เมื่อถามว่าต้องมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือไม่เพราะตัวเลขไม่เป็นไปตามเป้า นายพิจารณ์ กล่าวว่า เรื่องการเลือกตั้งเป็นเรื่องหนึ่ง สิ่งที่เราจะทำในระยะสั้นคืออยากให้เวลาก่อน รวมถึงกระบวนการนับคะแนน
เมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับนายสรายุทธิ์ ใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนแล้วหรือไม่ ที่เคยประกาศลาออกหากได้สส.ไม่ถึงเป้า นายพิจารณ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าเรารอหลังจากนี้ก่อนดีกว่า อยากให้สนใจในสิ่งที่ต้องทำงานกับการแข่งกับเวลา โดยเฉพาะในเรื่องการนับคะแนน ส่วนเรื่องนี้ค่อยว่ากันอีกทีไม่อยากให้เอาประเด็นเรื่องอื่นมาในช่วงนี้
ส่วนได้พูดคุยกับพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่เพราะดูเหมือนยังไม่มีความชัดเจนว่าจะอยู่ฝ่ายไหน นายพิจารณ์ กล่าวว่า เราคิดว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยว่าจะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ สำหรับพรรคประชาชนเราก็ชัดเจนในจุดยืนตามที่หัวหน้าพรรคได้พูดไว้
ผู้สื่อข่่งรายงานว่าขณะที่เวลา 11.00 น. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาถึงที่ทำการพรรคเช่นเดียวกัน พร้อมพูดสั้น ๆ กับผู้สื่อข่าว ว่า ช่วงบ่ายจะมีการไปแห่ขอบคุณในกทม.ส่วนการประชุมวันนี้คงเป็นการวางแผนการทำงานต่อไป