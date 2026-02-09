เปิดชื่อ 100 ว่าที่ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ “พีระพันธุ์-หมอวรงค์-ลุงเสรีฯ-กัณวีร์” เข้าวิน

คาดการณ์รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จากการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.2569 จำนวน 100 คน ดังนี้
พรรคประชาชน 30 คน
1.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
2.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล
3.นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
4.นายเซีย จำปาทอง
5.นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
6.นางสาวณัฐยา บุญภักดี
7.นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
8.นายรังสิมันต์ โรม
9.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ
10.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
11.นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
12.นายธีระ สุธีวรางกูร
13.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
14.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
15.นายกิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ
16.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
17.นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์
18.นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
19.นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี
20.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
21.นายศุภโชติ ไชยสัจ
22.นายประมวล สุธีจารุวัฒน
23.นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
24.นายกิตติชัย เตชะกุลวณิชย์
25.นางสาวภคมน หนุนอนันต์
26.นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
27.นายปิยรัฐ จงเทพ
28.นางสาวรักชนก ศรีนอก
29.นายรอมฎอน ปันจอร์
30.นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ
พรรคภูมิใจไทย 19 คน
1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล
2.นายไชยชนก ชิดชอบ
3.นายวราวุธ ศิลปอาชา
4.นายสันติ พร้อมพัฒน์
5.นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์
6.นายชลัฐ รัชกิจประการ
7.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
8.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
9.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
10.นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล
11.นางนันทนา สงฆ์ประชา
12.นายร่มธรรม ขำนุรักษ์
13.นายกฤษฎา หลีนวรัตน์
14.นางสาวศศิธร กิตติธรกุล
15.นายศุภชัย ใจสมุทร
16.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
17.นายเกรียงยศ สุดลาภา
18.นายธนกร วังบุญคงชนะ
19.นางสาวรินทร์ลิตา อดิษะ
พรรคเพื่อไทย 17 คน
1.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
2.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
3.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
4.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
5.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
6.นายจาตุรนต์ ฉายแสง
7.นายชูศักดิ์ ศิรินิล
8.นายสุทิน คลังแสง
9.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
10.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
11.นายสุชาติ ตันเจริญ
12.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
13.นายธงธรรม เวชยชัย
14.นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน
15.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
16.นายอดิศร เพียงเกษ
17.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
พรรคประชาธิปัตย์ 11 คน
1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2.นายชวน หลีกภัย
3.นายกรณ์ จาติกวณิช
4.นางการดี เลียวไพโรจน์
5.นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
6.นายอัมพร พินะสา
7.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
8.นายชัยชนะ เดชเดโช
9.นายสกลธี ภัททิยกุล
10.นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี
11.นายอิสรา สุนทรวัฒน์
พรรคเศรษฐกิจ 3 คน
1.นายคริส โปตระนันทน์ 2 คน
2.นายพีรพล กนกวลัย
3.นางสาวอังสณา เนียมวณิชกุล
พรรครวมไทยสร้างชาติ 2 คน
1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
2.นายชัชวาลล์ คงอุดม
พรรคเพื่อชาติไทย 2 คน
1.นายพงษ์ฐวัฒน์ เตชะเดชเรืองกุล
2.นายอชินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัย
พรรคกล้าธรรม 2 คน
1.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
2.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
พรรคประชาชาติ 1 คน
พลตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
พรรครวมใจไทย 1คน
นายบุญรวี ยมจินดา
พรรคใหม่ 1คน
นางสาวนวินดา สวัสดิ์เดชดี
พรรคไทยทรัพย์ทวี 1 คน
นายทวีทรัพย์ ตัดสมัย
พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน
นายสุรทิน พิจารณ์
พรรคมิติใหม่ 1 คน
นายปรีชา ไข่แก้ว
พรรคไทยภักดี 1 คน
นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม
พรรคไทยสร้างไทย 1 คน
นายอุดมเดช รัตนเสถียร
พรรครวมพลังประชาชน 1 คน
นายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์
พรรคเสรีรวมไทย 1 คน
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
พรรคทางเลือกใหม่ 1 คน
นายราเชน ตระกูลเวียง
พรรคไทรวมพลัง 1 คน
นายวสวรรธน์ พวงพรศรี
พรรคพลังประชารัฐ 1 คน
นายภัครธรณ์ เทียนไชย
พรรคพลวัต 1 คน
นายกัณวีร์ สืบแสง