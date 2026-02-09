เปิดคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ "ชัยวุฒิ-ดร.เอ้-ปลัดตุ๋ม" อดเข้าสภา พรรค "พี่เต้" ได้ 1 เก้าอี้

เปิดคะแนน สส.ปาร์ตี้ลิสต์ "ชัยวุฒิ-ดร.เอ้-จตุพร" อดเข้าสภา ส่วนพรรค "พี่เต้" ได้ 1 ที่นั่ง ส่วนพรรคเศรษฐกิจได้มา 4 คน แต่ไม่ถึง "พล.อ.รังษี"
วันที่ 8 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองอย่างไม่เป็นทางการเวลา 23.10 น. ซึ่งนับไปแล้ว 85% จากจำนวน สส. 100 คน พรรคประชาชนได้คะแนน 8,014,543 คนวณเป็นจำนวน สส.30 คน อันดับ 2 พรรคภูมิใจไทย 5,164,577 คะแนนได้ สส. 19 คน อันดับ 3 พรรคเพื่อไทย 4,632,171 คะแนน ได้ สส. 17 คน อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ 2,974,029 คะแนน ได้ สส.11 คน
ขณะที่พรรคการเมืองหลายพรรคที่ได้ สส.ในระบบเขตเป็นจำนวนมาก กลับได้ สส.แบบบัญชีรายชื่อน้อย เช่นพรรคกล้าธรรม 546,709 คะแนน จะได้ สส.บัญชีรายชื่อเพียง 1 คน เช่นเดียวกับพรรคประชาชาติ ซึ่งครั้งนี้ได้สส.เขต 4 คน จากเดิมที่เคยได้ 7 คน และได้คะแนนสส.บัญชีรายชื่อเพียง 350,635 คะแนน หรือได้ 1 ที่นั่ง
ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติ เลือกตั้งครั้งที่แล้ว ได้สส.บัญชีรายชื่อ 13 ที่นั่งครั้งนี้ได้เพียง 1 ที่นั่งเท่านั้น โดยได้คะแนน 595,380 คะแนน
ในส่วนของพรรคที่ได้ตั้งขึ้นใหม่ อย่างพรรคเศรษฐกิจ ของ พล.อ.รังษี กิตติญาณทรัพย์ เป็นหัวหน้าพรรค แม้ไม่ได้ สส.แบบระบบเขต แต่ได้คะแนน สส.แบบบัญชีรายชื่อ 918,945 คะแนน คำนวณเป็นจำนวน สส.ได้ 4 คน แต่พล.อ.รังษี จะไม่ได้รับเลือกตั้ง เพราะผู้ผู้สมัครลำดับที่ 10
ส่วนพรรคทางเลือกใหม่ ที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็นรองหัวหน้าพรรค ก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งในระบบเขต แต่ได้รับคะแนนบัญชีรายชื่อ 142,043 คะแนนได้ สส.1 คน ได้แก่นายราเชนทร์ ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรค เนื่องจากนายมงคลกิตติ์ อยู่ในลำดับที่ 3
พรรคไทยก้าวใหม่ของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ไม่ได้สส.แม้แต่ที่นั่งเดียว เช่นเดียวกับพรรครักชาติ ของนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
ขณะที่พรรคโอกาสใหม่ของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ แม้จะได้ สส.เขตมา 1 ที่นั่งใน จ.อุตรดิตถ์ เขต 2 แต่ก็ไม่ได้คะแนน สส.แบบบัญชีรายชื่อพียงพอ
ด้านพรรคเสรีรวมไทย แม้ไม่ได้ สส.เขต แต่ได้รับคะแนนสส.แบบบัญชีรายชื่อ 154,409 คะแนน หรือได้ 1 ที่นั่ง ทำให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้เข้ามาทำงานในสภาอีกรอบ