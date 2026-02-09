"จุลพันธ์" แถลงขอบคุณ ปชช.โยนเป็นหน้าที่พรรคอันดับ 1 ตั้งรัฐบาล พท.พร้อมทำหน้าที่ทุกบทบาท

‘จุลพันธ์’ นำทีมเพื่อไทยแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียง บอก เป็นหน้าที่พรรคอันดับหนึ่งฟอร์มรัฐบาล ยืนยันเพื่อไทย พร้อมทำหน้าที่ทุกบทบาท
เมื่อเวลา 21.20 น. วันที่ 8 ก.พ.ที่พรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค แถลงภายหลังทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ที่พรรคภูมิใจไทย ได้สส.เป็นอันดับ 1 และพรรคเพื่อไทยได้อันดับ 3
นายจุลพันธ์ แถลงว่า ในขณะนี้แม้การนับคะแนนยังดำเนินการอยู่แต่เราเห็นภาพอย่างไม่เป็นทางการ พรรคเพื่อไทยกราบขอบพระคุณทุกคนที่ออกมาลงคะแนน และทุกคะแนนเสียงที่ให้เพื่อไทย ถือเป็นกำลังใจให้เราทำงานเพื่อประชาชนต่อไป ขณะนี้ผลการเลือกตั้งอาจยังไม่จบสิ้น แต่พรรคเพื่อไทยยึดมั่นระบบประชาธิปไตย ก็เป็นภาระหน้าที่ของพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดจัดตั้งรัฐบาล พรรคเพื่อไทยไม่ว่าอยู่บทบาทใดก็จะทำหน้าที่ให้กับประชาชนเต็มความสามารถ ส่วนจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเรายังไม่ได้คุย การจัดตั้งรัฐบาลเป็นภาระของพรรคอันดับหนึ่งในการรวบรวมเสียง
เมื่อถามว่า นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯพรรคเพื่อไทย จะเดินหน้าการเมืองอย่างไร นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้นายยศชนัน กำลังใจดี ทุกคะแนนที่ประชาชนมอบให้ยังทำให้เรายิ้มแย้มและมีกำลังใจที่ดีในการทำงานการเมืองต่อไป และจากคำปรามาสเรายังยืนหยัดได้อย่างแข็งแรงกำลังใจที่ประชาชนมอบให้พรรคเพื่อไทยจะยังเดินหน้าตามอุดมการณ์ของเรา
เมื่อถามว่า ได้ประเมินหรือไม่ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ได้คะแนนต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ นายจุลพันธ์ ตอบว่า เรายอมรับคำตัดสินประชาชนไม่มีอะไรมากกว่านั้น ส่วนการทำงานกับพรรคการเมืองใด ไม่ว่าอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถทำงานให้ประชาชนได้ หากเป็นการร่วมรับบาลก็ต้องดูว่าพรรคแกนนำจะพูดคุยมาหรือไม่ รวมถึงอุดมการณ์แนวความคิดแนวนโยบายเป็นอย่างไร ส่วนบทบาฝ่ายค้านเราก็เคยทำแล้วจะทำเต็มที่ทุกบทบาทที่ได้รับ
ด้านนายประเสริฐ กล่าวเสริมว่า เรื่องการประเมินต้องมีการถอดบทเรียนว่าเหตุใดผลถึงออกมาเป็นเช่นนี้ขอเวลานิดหนึ่งเพราะขณะนี้ผลการนับคะแนนยังไม่ 100%