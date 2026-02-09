​"อนุทิน" ยังกั๊กจับขั้วรัฐบาล ขอผลทางการออกมาก่อนแล้วค่อยประชุม กก.บห.พรรค ย้ำชายแดนนิ่งแล้วหลัง ภท.คว้าเก้าอี้เกินคาด

"อนุทิน" ยังกั๊กขั้วรัฐบาล ขอดูผลเลือกตั้งเป็นทางการการก่อน แล้วค่อยประชุม กก.บห.พรรค ลั่นชัยชนะครั้งนี้คือข้อสั่งการจากประชาชน ปัดตอบควบกลาโหม ย้ำชายแดนนิ่งแล้ว หลังนำภูมิใจไทยกวาดแต้มเกินคาด
วันที่ 8 ก.พ.ภายหลังทราบผลเลือกตั้ง สส.อยย่างไม่เป็นทางการ พรรคภูมิใจไทยได้รับเลือกมากเป็นอันดับ 1 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตอบข้อสอบถามสื่อมวลชนถึงการจัดตั้งรัฐบาลจะจับมือกับพรรคใดนายอนุทินกล่าวว่า ตอนนี้อย่างที่ได้เรียน เรายังไม่ได้ผลการรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการ คงจะต้องรอให้มีความชัดเจน ซึ่งขณะนี้แต่ละพรรคก็ต้องประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถึงท่าทีแล้วแนวทาง ของแต่ละพรรค ซึ่งยังมีเวลาที่จะดำเนินการอยู่
เมื่อถามว่า พรรคกล้าธรรมจะเป็นพรรคที่มาร่วมรัฐบาล กับพรรคภูมิใจไทย ด้วยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้ขอพูดถึงเรื่องของพรรคภูมิใจไทยก่อน ยังมีเวลาที่จะดำเนินการตามขั้นตอน ขณะที่ความชัดเจนอย่างเป็นทางการก็ยังไม่เรียบร้อย
เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยยึดหลักอะไรในการจัดตั้งรัฐบาลนายอนุทินกล่าวว่า ขอประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก่อน หลังจากที่เราได้เห็นตัวเลข ที่มีความนิ่งเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราไปถึงจุดที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
เมื่อถามว่าในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคิดว่าจะต้องรวบรวมตัวเลขสส. ในสภาเท่าไหร่ถึงจะอยู่รอดปลอดภัยและแข็งแรง นายอนุทินกล่าวว่า ต้องรู้ตัวเลขให้นิ่งก่อน เมื่อถามว่า หากเป็น รัฐบาลนโยบายเร่งด่วนแรกที่จะดำเนินการคือเรื่องใด นายอนุทินกล่าวว่า ก็มีนโยบายอยู่ครบ
เมื่อถามอีกว่า เป็นปัญหา ชายแดนด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ชายแดนตอนนี้นิ่งแล้ว อย่าไปขุดขึ้นมา เพราะเรื่องของชายแดน เป็นเรื่องที่เรา ได้สถาปนาความมั่นคงของประเทศไทยอยู่เหนือพื้นที่ ที่ประเทศไทยครอบครอง ควบคุมกำกับดูแล เรียบร้อยแล้ว และทางกองทัพ ได้มีการเฝ้าระวัง แนวชายแดน มีการเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันราชอาณาจักร ไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ
เมื่อถามว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนถือเป็นปัจจัยที่ทำให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า พี่น้องประชาชนทำให้พรรคภูมิใจไทยชนะ ตอนไม่กล้าคิดหรือละลาบละล้วงความคิดของพี่น้องประชาชน วันนี้ที่เรามีชัยชนะในเบื้องต้น ก็เพราะพี่น้องประชาชน ที่เลือกพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่า นายอนุทินจะควบตำแหน่ง กระทรวงใดหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ผมยังไม่ควรจะพูดขนาดนั้น เมื่อย้ำถามว่าจะควบกลาโหมด้วยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าเร็วไปที่จะตอบ แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่
เมื่อถามว่าการชูมืออาชีพเป็นจุดแข็งที่ทำให้ภูมิใจไทยได้สส.จำนวนมากขนาดนี้ใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ต้องถามพี่น้องประชาชน ซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชน ก็น่าจะให้คำตอบกับพรรคภูมิใจไทยในระดับหนึ่ง และดีโค้ชคะแนนที่ออกมาถือเป็นข้อสั่งการ ของประชาชนที่มีต่อพรรคภูมิใจไทย และแกนนำทุกคนก็ถือว่ามีผลต่อคะแนน ที่ได้มา และคะแนนที่ได้มาก็ถือว่าเกินความคาดหมายที่ได้ตั้งเอาไว้