มวลชนส้มร่ำไห้ ผิดหวังผลเลือกตั้ง "เท้ง" พาแกนนำปลอบ ยัน 8 ปีทำงานเต็มที่แล้ว ขอทุกคนร่วมสู้ต่อ

“หัวหน้าเท้ง” พาแกนนำพรรคพบมวลชนหน้าที่ทำการพรรค ขอทุกคนร่วมสู้ต่อ ยืนยัน 8 ปีทำงานอย่างเต็มที่แม้วันนี้จะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลก็ตาม ยังเดินหน้าต่อไป มวลชนร่ำไห้ แห่ให้กำลังใจตะโกน “นายกฯ เท้ง” ลั่นพรรค ด้าน “ไอซ์” ยิ้ม ไม่ตอบปม “สุชาติ” โชว์กินส้ม
วันที่ 8 ก.พ.หลังการแถลงข่าวที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอีกสองคน และแกนนำของพรรคลงมาพบกับกลุ่มผู้สนับสนุนที่มารอให้กำลังใจและติดตามผลการเลือกตั้งบริเวณที่ทำการพรรค พร้อมกล่าวกับกลุ่มผู้สนับสนุนว่า วันนี้ทุกคนมารวมตัวกันโดยไม่ได้มีใครสั่ง ไม่มีใครบอก มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพราะเชื่อแบบเดียวกันเชื่อว่า การเลือกตั้งคือความหวัง คือทางออกของประเทศ ทุกคนเชื่อเหมือนกันว่า พรรคประชาชนคือความหวังของทุกคน ตนเชื่อมั่นว่าพรรคประชาชน ทำงานกันอย่างหนักเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ทำอะไรสำเร็จร่วมกันมาหลายอย่าง ถึงแม้วันนี้ ผลการเลือกตั้งที่ออกมาอาจจะยังไม่สามารถทำให้พรรคประชาชนจัดตั้งรัฐบาลได้แต่อยากให้ทุกคนเดินต่ออย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดหวังสู้ด้วยกันต่อไป
ในระหว่างที่เดินลงมาพบกับผู้สนับสนุน ทุกคนต่างตะโกน ให้กำลังใจนายณัฐพงษ์และพรรคประชาชนให้สู้ต่อไป ขอให้เป็นฝ่ายค้านอย่างมีศักดิ์ศรี และยังมีเสียงตะโกนดังอย่างต่อเนื่องว่า “นายกฯ เท้ง” ซึ่งแฟนคลับบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา
เช่นเดียวกับนางสาวรักชนก ศรีนอก ที่เดินออกมาพบกับผู้สนับสนุน มีหลายคนเดินเข้ามาให้กำลังใจ พร้อมยืนยันว่าตนเองจะไม่ท้อจะทำเต็มที่ ถ้าประชาชนไม่ท้อ พรรคประชาชนก็ไม่ท้อ
ผู้สื่อข่าวได้ถามว่ามีอะไรจะฝากถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น หรือไม่ นางสาวรักชนก ยิ้มแต่ไม่ตอบคำถาม
นายณัฐพงษ์และแกนนำพรรคยังไม่เดินทางกลับ เนื่องจากต้องรอผลการนับคะแนนให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ เนื่องจากเมื่อช่วงหัวค่ำ ระบบรายงานผลของ กกต.มีปัญหาเป็นบางช่วง