“อนุทิน ”กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงเลือก ภท.มาที่ 1 โวเป็นชัยชนะของทุกคน พร้อมน้อมรับข้อสั่งการจาก ปชช.บริหารบ้านเมือง

“อนุทิน ”กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงประชาชนวางใจภูมิใจไทย มาเป็นอันดับ 1 ยกเป็นชัยชนะ ปชช.ทุกคน พร้อมน้อมรับข้อสั่งการ ปชช.บริหารบ้านเมืองด้วยความสุจริตทุ่มเท พร้อมแสดงความยินดีกับทุกพรรค
เมื่อเวลา 22.20 น. วันที่ 8 ก.พ. ที่พรรคภูมิใจไทย(ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำแกนนำพรรค ร่วมแถลงภายหลังผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการมีคะแนนมาเป็นอันดับ 1 ว่า ขอกราบเรียนพี่น้องประชาชน วันนี้พวกเราทุกคนที่พรรคภูมิใจไทย และในนามของพรรคภูมิใจไทย ต้องขอกราบขอบพระคุณในทุกๆเสียง ทุกๆคะแนนของพี่น้องประชาชนชาวไทยได้กรุณาให้ความเมตตามอบให้กับพรรคภูมิใจไทยมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรของพวกท่านทุกคน
นายอนุทิน กล่าวว่า ณ ขณะนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีการประกาศรับรองจำนวนสมาชิกที่พรรคภูมิใจไทยจะได้รับให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่จากการเฝ้าสังเกตการณ์ จากการติดต่อ ประสานงาน ติดตามพื้นที่ต่างๆ โดยการติดต่อโดยตรงกับผู้สมัครทุกคนก็พอจะทราบได้ว่า พรรคภูมิใจไทย น่าจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งในวันนี้เป็นลำดับที่ 1 และต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่า สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มอบให้กับพรรคภูมิใจไทยในวันนี้ เป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่ของสมาชิกพรรคภูมิใจไทย แต่เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น เราจะน้อมรับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในความมอบความมั่นใจมอบความไว้วางใจให้กับพรรคภูมิใจไทย โดยถือว่านี่คือคำสั่งของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้พรรคภูมิใจไทยเข้ามาบริหารประเทศ เข้ามาทำความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทย เข้ามาแก้ปัญหาทั้งหลายที่รบกวนใจของพี่น้องประชาชนชาวไทย พวกเราได้รับสัญญาณจากท่านอย่างชัดเจน และพวกเราขอน้อมรับข้อสั่งการของพี่น้องประชาชนในการที่จะบริหารบ้านเมืองด้วยความสุจริต ด้วยความทุ่มเท และด้วยความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะยึดถือประโยชน์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายของการทำงานของพวกเราทุกคน
หัวหน้าพรรค ภท.กล่าวว่า ชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยวันนี้ คือชัยชนะของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ว่าท่านจะได้ลงคะแนนให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ได้ลงคะแนนให้กับพรรคภูมิใจไทย ณ วันนี้ พรรคภูมิใจไทยถือว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน คือคนที่พรรคภูมิใจไทยจะต้องทำงานรับใช้อย่างสุดกำลังความสามารถ
อย่างไรก็ตาม วันนี้เราก็คงจะรับทราบเพียงผลของการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เรายังต้องรอประกาศรับรองสถานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) อย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งในรัฐธรรมนูญได้กำหนดด้วยว่าการรับรองทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายในเวลา 60 วัน หลังจากการเลือกตั้ง
นายอนุทิน กล่าวว่า ตรงนี้ถือว่าพวกเรามาแถลงข่าวให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบในตรงนี้ ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งว่าอยากจะมาขอกราบพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
นายอนุทิน กล่าวว่า ส่วนเรื่องที่จะดำเนินการต่อไปนั้น เราคงจะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติและสิ่งที่จะยืนยันได้อย่างดีที่สุดตอนนี้ ก็คือเราจะดำเนินการทุกอย่างโดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ของประเทศชาติเป็นเป้าหมายสำคัญ
นายอนุทิน กล่าวว่า กราบขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง และขอแสดงความยินดีกับพรรคการเมืองทุกพรรค บรรดาว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ได้รับชัยชนะในแต่ละเขตทั้ง 400 เขต รวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีก 100 ท่าน ขอแสดงความยินดีจากใจจริง และก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะร่วมกันทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองอย่างเต็มกำลังความสามารถเช่นกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหน ขอบพระคุณมากครับ