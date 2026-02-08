กกต.แถลงระบบรายงานผลถูกแช่แข็งกว่า 3 ชั่วโมง ล่าสุดแก้ไขแล้ว

กกต.แถลงดึก รายงานผลหยุดนิ่งกว่า 3 ชั่วโมง เหตุระบบเชื่อมข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รายงานมาเข้าแดชบอร์ดขัดข้อง ล่าสุดแก้ไขแล้ว คะแนนเลือกตั้งพุ่งปรี๊ดกว่า 80% แล้ว
วันนี้( 8 ก.พ. )เวลา 22.30 น. พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนำทีมแถลงเกี่ยวกับ ระบบการรายงานผลการเลือกตั้งผ่านแดชบอร์ดของกกต. พี่พบปัญหาหยุดชะงัก ว่า การรายงานผลผ่านแดชบอร์ดของ กกต.จะเห็นว่ามีการหยุดชะงักไปประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากการตรวจสอบสาเหตุไม่ได้เกิดจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่ส่งข้อมูลเข้ามาเพราะทุกคนยังทำงานตามปกติและส่งข้อมูลการตามปกติ เพียงแต่การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบผ่านแดชบอร์ดไม่สามารถดึงขึ้นมาได้จึงต้องเร่งแก้ไข ซึ่งขณะนี้สามารถกลับมารายงานผลได้ตามปกติแล้ว จะเห็นว่าตัวเลขการนับคะแนน การเลือกตั้งมีการรายงานเข้ามาแล้วกว่า 80%
ทั้งนี้ ตามหลักการรายงานผลผ่าน แดชบอร์ด จะรายงานไม่เกิน 95% เท่านั้นแหละจะปิดการรายงานผล อย่างไรก็ตาม จากเดิมที่ทางกกต. ได้แจ้งไว้ว่า จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ภายในเวลา 23.00 น ซึ่งขณะนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบเวลา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่มีการแถลงข่าวว่าได้ ได้มีการปรับปรุงระบบแล้วนั้นเมื่อเข้าไปตรวจสอบผ่านระบบแดชบอร์ด ก็พบว่าข้อมูลมีการอัพเดทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อยู่ที่ราวๆ 81%
ทั้งนี้ ข้อมูล ณ เวลา 22.51 น. ข้อมูลบัญชีรายชื่อสรุปข้อมูลผ่านแดชบอร์ดพบว่าพรรคประชาชนมาเป็นอันดับ 1 ได้ 7,743340 คะแนน พรรคภูมิใจไทยมาเป็นอันดับ 2 ได้ 5,029,447 คะแนน พรรคเพื่อไทยเป็นอันดับ 3 ได้ 4,528430 คะแนน พรรคประชาธิปัตย์มาเป็นอันดับ 4 ได้ 2,872,237 คะแนน และพรรคเศรษฐกิจมาเป็นอันดับ 5 ได้ 8,95,016 คะแนน
ขณะที่จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยมาเป็นอันดับ 1 ได้ 177 ที่นั่ง พรรคประชาชนใน 81 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทย 62 ที่นั่ง พรรคกล้าธรรม 56 ที่นั่ง และพรรคประชาธิปัตย์ 9 ที่นั่ง ทั้ง นี้ ข้อ มูล สส เขต ใน พื้น ที่ กทม บอก ว่า ทั้ง สิ้น 33 เขต นั้น พรรคประชาชนได้ไปทั้งหมด.