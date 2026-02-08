“ธรรมนัส” แถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียง "กล้าธรรม" กวาด สส.ทะลุเป้าแตะ 60 ที่นั่ง เย้ยรอพรรคสีฟ้าติดต่อร่วมรัฐบาล

“ธรรมนัส” แถลงขอบคุณทุกเสียงของ ปชช.ทำพรรคกล้าธรรม กวาด สส.เขต ทะลุเป้า จ่อแตะ 60 ที่นั่ง เผย รอผล 80% ค่อยคิดจัดตั้งรัฐบาล เย้ย รอพรรคสีฟ้าต่อสายหา
วันนี้ (8 ก.พ. 2569) เวลา 21.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งว่า แม้ผลคะแนนยังไม่ออกมาเป็นทางการ 100% แต่ทิศทางของพรรคมีความชัดเจน โดยเบื้องต้นหากไม่นับรวม สส.แบบบัญชีรายชื่อ คาดว่าพรรคจะได้รับที่นั่ง สส.แบบแบ่งเขต ประมาณเกือบ 60 ที่นั่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้ที่ 50 ที่นั่ง โดยปัจจัยความสำเร็จมาจากผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นอดีต สส. ที่เกาะติดและดูแลพื้นที่มาโดยตลอด ทำให้มีโอกาสกลับเข้าสภาเกือบ 100%
ในส่วนของปัญหาที่หน่วยเลือกตั้งจังหวัดพะเยา เขต 1 ที่มีคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียโทษพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส ชี้แจงว่าความจริงคือ เจ้าหน้าที่ กปน.ที่ฉีกบัตร 14 ใบ ปรากฏว่ากาเบอร์ 46 ในบัตรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 7 ใบ และ กาผู้สมัคร สส.เบอร์ 1 จำนวน 1 ใบ ที่เหลือกาเบอร์ 2 อีก 6 ใบ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังไม่มีพรรคใดติดต่อมา พร้อมกล่าวติดตลกว่า รอพรรคสีฟ้าต่อสายมาอยู่ ตอนนี้ยังรอสรุปตัวเลขที่แน่นอนก่อน จึงยังสรุปอะไรไม่ได้ชัดเจน แต่ทุกพรรคต่างคาดการณ์ว่าพรรคกล้าธรรมจะมีบทบาทเป็นรัฐบาล ในเชิงการเมือง ส่วนเขตที่คาดไม่ถึงคือ สกลนคร เขต 1 หากดูภาพรวมแผนที่เขตเลือกตั้ง น่าจะเห็นสีเขียวทั่วประเทศ ยกเว้นบางเขตที่ไม่ได้ส่งผู้สมัคร ขณะที่สนามกรุงเทพมหานคร มองว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างขั้วการเมืองใหญ่และหลายพรรคย่อย ทำให้เกิดการตัดคะแนนกันเอง
ส่วนการร่วมรัฐบาลหรือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ต้องรอให้ตัวเลขผลคะแนนชัดเจนในระดับ 80-90% ก่อน การพูดตอนนี้ถือว่าเร็วเกินไปและอาจเสียมารยาททางการเมือง ซึ่งเชื่อว่าทุกพรรคต่างก็มีความหวังในการเป็นรัฐบาล
นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวทิ้งท้ายถึงข้อครหาเรื่อง ทุนสีเทาที่พรรคถูกโจมตีมาตลอดการหาเสียงว่า ขอให้รอเวลาที่เหมาะสม บางอย่างพูดตอนนี้ยังไม่เหมาะ แต่เดี๋ยวสักพักจะพูดให้ดังกว่านี้