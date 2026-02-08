"มาร์ค" ขอบคุณทุกคะแนน ได้ 20 ที่นั่ง พร้อมเป็นฝ่ายค้าน ยอมรับสนามเมืองกรุงเจาะฐานส้มไม่ได้ แต่ยังลุ้นได้เก้าอี้เพิ่ม

“อภิสิทธิ์” ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ได้ 20 ที่นั่งพร้อมเป็นฝ่ายค้าน เผยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ภาคใต้-สุโขทัยมาอันดับหนึ่ง ยอมรับ สส.เขตที่ได้มาจากผู้แทนฯ เก่า ส่วนสนามกทม. ต้องยอมรับ ปชน.ยังแข็งแกร่งอยู่ตามคาด ยังลุ้นบางพื้นที่อาจได้เก้าอี้เพิ่ม ย้ำเงื่อนไขตั้งรัฐบาล ต้องไร้ทุนเทา–คอร์รัปชันขณะที่แฟนคลับน้ำตาซึมแห่ให้กำลังใจ แค่นี้ก็ดีแล้ว
เมื่อวันที่ 8 ก.พ.เวลา 20.47 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยแกนนำพรรคและผู้สมัครสส.กทม. ร่วมกันแถลงภายหลงทราบผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ว่า ตนในนามของพรรคประชาธิปัตย์ขอขอบคุณประชาชนที่ได้มาลงคะแนนในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ลงคะแนนให้กับพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่าขณะนี้การนับคะแนนหรือการรวมผลคะแนนจะยังไม่เสร็จสิ้น แต่ก็พอเห็นภาพคร่าวๆในส่วนของที่นั่ง และคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้มีการพูดคุยกันในพรรคว่าเป็นไปอย่างที่เราเคยคาดการณ์ว่าสิ่งที่เรามั่นใจได้ประการหนึ่งคือการเพิ่มคะแนนสัดส่วนในบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
นายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าเท่าที่ตรวจสอบเช่นในภาคใต้เกือบทุกจังหวัด หรือแม้กระทั่งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่คะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคก็มาเป็นอันดับที่หนึ่ง ซึ่งต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ส่วนในเขตเลือกตั้งนั้น แม้อาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนทั้งหมด แต่คิดว่าก็ได้เพิ่มมาจากอดีตสส.ที่มีอยู่อย่างชัดเจน และหวังว่าเมื่อมีการรวมพลคะแนนแล้วในหลายพื้นที่ คิดว่าน่าจะมีที่นั่งเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามเท่าที่ดูจากการประเมินของสื่อ เรื่องจำนวนที่นั่งของพรรคก็จะอยู่ที่ประมาณ 20 บวกลบ ซึ่งก็หมายความว่าเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ที่สำคัญคือผู้สมัครของเราโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างกทม. ทุกคนมีกำลังใจ แลพร้อมทำงานกับพรรคต่อไปด้วยความเชื่อมั่นว่า สิ่งที่เราได้ทำในช่วง3-4 เดือนที่ผ่านมา เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในการจะเดินหน้าโน้มน้าวให้ประชาชน ให้เห็นร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ในทำการเมือง ซึ่งแน่นอนว่าในการทำหน้าที่ในสภา สิ่งที่เราได้กล่าวกับประชาชนในช่วงการหาเสียง มีสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องต่อสู้ให้บ้านเมืองมีความสุจริต ดังนั้นการทำหน้าที่ในสภาเราจะทำอย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ามีคนที่เป็นหู เป็นตา เป็นตัวแทนเขา ในการทำให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่การเป็นบ้านเมืองสุจริต
ส่วนเรื่องของผลการเลือกตั้งในส่วนอื่นๆนั้น เนื่องจากขณะนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูง และยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล ตนคงยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากนัก
เมื่อถามว่าการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะเป็นสูตรน้ำเงิน-ฟ้า- ส้ม ถ้ามีการส่งเทียบเชิญมายังพรรคประชาธิปัตย์ จะมีจุดยืนอย่างไร นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเหมือนกับที่เคยบอกกับประชาชน คือต้องมีเงื่อนไขตามที่เราเคยประกาศเอาไว้ ก็ยังยืนยันอย่างนั้น
เมื่อถามว่าแสดงว่าถ้ามีเทาก็จะไม่มีประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า เราเคยบอกแล้วว่าการดำเนินการกับผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามทุนเทา และคอร์รัปชั่นต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เด็ดขาด
ถามว่าขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการติพต่อมามาแล้วหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่ายังไม่มีการติดต่อมา และไม่ได้มีปัญหาอะไร พรรคประชาธิปัตย์พร้อมทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภา เพราะสิ่งที่เราทำได้ด้วยเสียงแบบนี้คือช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชน เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ในแนวทางความถูก
“เราพร้อมจะเป็นฝ่ายค้าน เราคิดว่าขณะนี้ด้วยเสียงที่เรามีอยู่ เราสามารถที่จะทำหน้าที่ในฐษนะฝ่ายค้านได้ ผมคิดว่าเราจะเป็นรัฐบาลก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปร่วมเป็น ถ้าพูดตามตรงในเรื่องของนโยบายด้วยเสียงเท่านี้ คงเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก แต่ถ้าสามารถจะทำให้เราสร้างเงื่อนไขตามที่ประกาศกับประชาชนไว้ ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่การทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็จะเป็นไปตามแนวทางที่เราสามารถที่จะรักษาแนวทางที่ประกาศกับประชาชนไว้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร“
เมื่อถามว่ากระบวนการเลือกตั้งที่มีการร้องเรียนจำนวนมากจะทำให้เกิดการล้มการเลือกตั้งหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าคงต้องดูว่ามีเหตุ หรือความผิดปกติ หรือมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่จะต้องไปตรวจสอบ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้เรายังไม่มีเรื่องที่คนของเราบอกว่ามีความผิดปกติขนาดที่เรียกว่าจะดำเนินการอะไรได้
เมื่อถามว่ากรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้สสในกทม.อีกครั้งถือว่าผิดคาดหมายหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ตนพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะได้ที่นั่งในกทม และปฏิเสธไม่ได้ว่าคะแนนเสียงของพรรคประชาชนยังมีความแข็งแกร่งมาก เรียกได้ว่าสัดส่วนคะแนนนั้นค่อนข้างสูงแทบจะไม่แพ้คราวที่แล้ว และดูเหมือนจะมากกว่าด้วยซ้ำ
ขณะที่นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าจากการตรวจสอบการนับคะแนนจากทีมงานในพื้นที่ คาดว่ามีพื้นที่ที่ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์จะได้รับชัยชนะ ได้แก่ จังหวัดสงขลา 2 เขต จังหวัดตรัง 2 เขต มีลุ้นอีก 2 เขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เขต จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 เขต และยังมีลุ้นอีก 2 เขต และจังหวัดระยอง 1 เขต ขณะที่จำนวนสส.บัญชีรายชื่อ เชื่อว่าพรรคจะได้ 10 ที่นั่งขึ้นไป
สำหรับบรรยากาศการแถลงของนายอภิสิทธิ์ มีบรรดาแฟนคลับของพรรคประชาธิปัตย์ต่างปรบมือและส่งเสียงให้กำลังใจ ทีมของพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่าผลการเลือกตั้งจะได้ไม่ตามเป้า บางคนตะโกนบอกว่า ได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้ว นอกจากนั้นมีแฟนคลับบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วย โดยนายอภิสิทธิ์ได้ทำมือสัญลักษณ์หัวใจส่งให้กับแฟนคลับด้วย