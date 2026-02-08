"สีน้ำเงิน" กวาด สส.7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ‘จันทบุรี-ตราด’ ส้มเสียที่นั่ง ส่วนสระแก้ว "เทียนทอง" ยังเหนียว

ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 7 จังหวัดชายแดน ไทย-กัมพูชา ‘ภูมิใจไทย’ ตีแตก ‘สุรินทร์ –บุรีรัมย์’ กวาดยกจังหวัด ศรีสะเกษ แดงพ่ายเหลือ 2 ที่นั่ง เขต 6 ,7 ‘สระแก้ว’ ตระกูลเทียนทองยังเหนียว ส่วน ‘จันทบุรี-ตราด’ แชมป์เก่าพรรคประชาชนเสียให้กับ ภท.
วันนี้( 8 ก.พ.)เวลา 21.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด ซึ่งมีการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านระบบแดชบอร์ดของสำนักงานกกต. ปรากฏว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 11 เขต ผลปรากฏว่าพรรคไทยรวมพลังกวาดมา 5 ที่นั่ง เขต 2 นายณรงค์ชัย วีระกุล เขต 3 นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร เขต 8 นายบรรหาร ศรีบุระ เขต 9 นางจิตรวัน หวังศุภกิจโกศล เขต 10 นายสมศักดิ์ บุญประชม พรรคเพื่อไทยได้มา 3 ที่นั่ง คือเขต 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เขต 4 นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี เขต 6 นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ ขณะที่เขต 5 เขต 7 และเขต 11 เป็นของภูมิใจไทย
จังหวัดศรีสะเกษ มีทั้งหมด 9 เขต เดิมเพื่อไทยครองอยู่ 6 ที่นั่ง ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทย กวาด สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไปทั้งหมด 6 ที่นั่งประกอบด้วยเขต 1 นายสิริพงษ์ อังคะสกุลเกียรติ เขต 2 นายศุภกิจ ศรีหาภาค เขต 3 นายธนา กิจไพบูลย์ชัย เขต 5 นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล เขต 8 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เขต 9 นายวิทวัส ไตรสรณกุล ส่วนเพื่อไทยได้ไป 2 ที่นั่ง คือเขต 6 นายวีระพล จิตรสัมฤทธิ์ เขต 7 นางสาววิลดา อินฉัตร
จังหวัดสุรินทร์ มีทั้งหมด 8 เขต ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยกวาดไปทั้งหมด 8 ที่นั่ง เขต 1 นางสาวเบญญา มุ่งเจริญพร เขต 2 นายณัฎฐพล จรัสรพีพงษ์ เขต 3 นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ เขต 4 นางสาวสุรีย์ ธรรมมาตร เขต 5 นายภุชงค์ สุภัควรางกูร เขต 6 นายล้ำเลิศ พัวพัฒนาโชติ เขต 7 นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ และเขต 8 นางปทิดา ตันติรัตนานนท์
จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 10 เขต ผลปรากฏว่า พรรคภูมิใจไทยกวาด ที่นั่งส.สแบบแบ่งเขตไปทั้งจังหวัด เขต 1 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ตัวที่เขต 2 นางสาวณัฐธิดา เล็กอุดากร เขต 3 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา เขต 4 นายชนกันต์ ทิมาตฤกะ เขต 5 นายโสภณ ซารัมย์ เขต 6 นายศักดิ์ ซารัมย์ เขต 7 นายพรชัย ศรีสุริยัณโยธิน เขต 8 นายไตรเทพ งามกมล เขต 9 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี และเขต 10 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี
จังหวัดสระแก้ว มี 3 เขต พรรคพลังประชารัฐกวาดไป 2 ที่นั่ง คือ เขต 2 นางสาวตรีนุช เทียนทอง เพื่อไทย 1 ที่นั่ง คือเขต 3 นายสรวงศ์ เทียนทอง
จังหวัดจันทบุรี มี 3 เขต เดิมมีอดีตพรรคก้าวไกล หรือพรรคประชาชนในปัจจุบัน เป็นเจ้าของพื้นที่เดิม แต่ในการเลือกตั้ง ปี 2569 พบว่าเขต 1 เขต 1 พลตำรวจโทสุรพล วิรัตน์โยสิน จากพรรคภูมิใจไทย ได้รับการเลือกเป็นส.ส.เขต 1 แทน เขต 2 นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ พรรคประชาชน เขต 3 นายชรัต เนรัญชร พรรคภูมิใจไทย
จังหวัดตราด มีอยู่ 1 เขต ผลปรากฏว่านายพิชานนท์ อิงประสาร จากพรรคภูมิใจไทย ได้รับเลือกเป็นสส.เขต 1 จากเดิมพื้นที่ดังกล่าว เป็นของนายศักดินัย นุ่มหนู จากพรรคก้าวไกลเดิม หรือพรรคประชาชนในปัจจุบัน