“แม่สมพร” มาเองให้กำลังใจ "ธนาธร" ถึงรังพรรคส้ม พ่อ "เท้ง" ก็มาด้วย

“สมพร” เดินทางเข้าพรรค ปชน.เหน็บส้มบนมวยผม ชูกำปั้นให้กำลังใจ “ธนาธร” บอกมาเพื่อให้กำลังใจเขาโดยเฉพาะ ด้าน “สุชาติ” พ่อของ "เท้ง" ก็มาด้วย
เวลา 21.05 น. วันที่ 8 ก.พ.นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ได้สวมเสื้อส้ม พร้อมเหน็บส้มลูกเล็กๆ ไว้บนมวยผม เดินทางมาที่อาคารอนาคตใหม่
โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า ได้ให้กำลังใจพรรคประชาชนอย่างไรบ้าง นางสมพร ชูกำปั้นขึ้นมา พร้อมกล่าวว่า สู้ๆ
เมื่อถามต่อว่ายังสู้ต่ออยู่ใช่หรือไม่ นางสมพร กล่าวว่า สู้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่าให้กำลังใจนายธนาธรอย่างไรบ้าง นางสมพร กล่าวว่า ก็มาเพื่อให้กำลังใจเขาโดยเฉพาะ ก่อนจะเดินขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นบนทันที
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนางสมพรแล้ว ยังมีนายสุชาติ เรืองปัญญาวุฒิ บิดาของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนด้วย