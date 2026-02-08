xs
ส้มท้อคอตก! โดน "น้ำเงิน" แซงตั้งแต่ 10% แรก ทยอยเดินออกจากหน้าจอลุ้นผล ขณะแกนนำพรรคเก็บตัวเงียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มด้อมลดระดับเสียงเฮเป็นเงียบกริบ หลังนับคะแนน พรรคน้ำเงินได้จำนวน สส.เเซงตั้งแต่ 10% แรก ท่ามกลางบรรยากาศกดดัน-ตึงเครียด หลายคนทยอยเดินออกจากที่ทกการพรรคจนบางตา ขณะแอกนนำยังเก็บตัวเงียบ


เวลา 20.00 น. วันที่ 8 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส. อย่างไม่เป็นทางการ ณ ที่ทำการพรรคประชาชน อาคารอนาคตใหม่ ในช่วงค่ำวันนี้ บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากช่วงเย็นที่มีเสียงเฮ ร้องแสดงความยินดีของมวลชนผู้สนับสนุนเป็นระยะๆ แต่ต่อมาความเคลื่อนไหวเริ่มนิ่งสนิทและประชาชนที่มารอปราศรัยเริ่มบางตาลง ภายหลังจากที่มีการอัปเดตผลคะแนน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนรวมขยับขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งทั่วประเทศ แซงหน้าพรรคประชาชนที่เคยนำในช่วงแรก หลังจากนับคะแนน 10% ทำให้แฟนคลับที่ปักหลักเฝ้าหน้าจอถ่ายทอดสดบริเวณชั้นล่างของอาคารอยู่ในอาการเงียบกริบ ท่ามกลางบรรยากาศที่กดดันและตึงเครียดมากขึ้น

ขณะที่ด้านชั้นบนของอาคารอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานและห้องยุทธศาสตร์ มีรายงานว่าบรรดาแกนนำคนสำคัญของพรรคยังคงเก็บตัวเงียบและมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์คะแนนรายเขต

