“อนุทิน” โพสต์ภาพ “มาหาพ่อแม่” ขณะแกนนำ ภท.ตบเท้าเข้าพรรคลุ้นผลเลือกตั้ง

ความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ช่วงเย็นวันที่ 8 ก.พ.ภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย เริ่มมีความเคลื่อนไหว บรรดาแกนนำพรรคต่างทยอยเดินทางเข้าพรรค ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นัดแกนนำพรรคเข้าพรรคเวลา 18.00 น.เพื่อติดตามผลการเลือกตั้ง โดยเมื่อเวลา 17.05 น. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ และแม่ทัพเลือกตั้งกทม. เดินทางถึงพรรคเป็นคนแรก ตามด้วย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และแม่ทัพ กทม.
จากนั้นนายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ เดินทางมาพร้อม นายนิกร จำนง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ขณะที่เวลา 18.50 น. นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค เดินทางมาถึงพรรค ต่อด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง รวมถึงนายสันติ พร้อมพัฒน์ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ
ขณะความเคลื่อนไหวนายอนุทิน ยังไม่ถึงที่ทำการพรรค โดยเมื่อเวลา 20.02 น. นายอนุทินได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล และนางทัศนีย์ ชาญวีรกูล บิดาและมารดา ผ่านเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul พร้อมระบุว่า “มาหาพ่อแม่”