"สกลธี" โพสต์เลือกตั้งรอบนี้สู้เต็มที่ให้ปชป.กลับมายืนจุดที่ควรเป็น ขอบคุณทุกคะแนนลั่นไม่เสียเปล่า

แม่ทัพกทม. โพสต์เฟซบุ๊ค ย้ำการเลือกตั้งรอบนี้ สู้เต็มที่ เพื่อให้ "ปชป." กลับมายืนในจุดที่ควรจะเป็น พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียง รับปากแรงสนับสนุนทุกคนไม่เสียเปล่า
วันนี้ (8ก.พ.) นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค โดยระบุว่า การหาเสียงในการเลือกตั้งรอบนี้ ไม่มีความเครียดแม้แต่นิดเดียว พร้อมกับขอบคุณ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่ให้โอกาสร่วมทำงาน ทั้งนี้การกลับมารอบนี้ไม่เหมือนเดิมเมื่อเทียบกับสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์มีความนิยมที่ดีกว่านี้
"การเลือกตั้งรอบนี้พรรคมีเวลาเตรียมพรรคไม่ถึง 4 เดือน รวมถึง สส. เขต หลายคนเดินออกจากพรรคไป แต่ทุกคนสู้เต็มที่ ผมเห็นด้วยกับคำพูดของหัวหน้าที่กล่าวเอาไว้ตอนกลับมาว่า การกลับมาในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการตำแหน่งหรืออยากที่จะเป็นอะไร เพียงแค่อยากกลับมาทำพรรคให้อยู่ในจุดที่ควรจะเป็น เพื่อให้พรรคเป็นสถาบันหลักและเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไป รวมถึงเป็นการส่งต่อพรรคให้กับคนรุ่นหลังเพื่อขับเคลื่อนประเทศ"นายสกลธี ระบุ
นายสกลธี ระบุต่อว่า ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ขอให้ทุกท่านที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนพรรคเชื่อมั่นได้ว่าเสียงและแรงสนับสนุนของทุกคนจะไม่เสียเปล่าแน่นอน และพวกตนพร้อมจะทำหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มความสามารถสุดใจ