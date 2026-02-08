“มาร์ค” โพสต์ขอบคุณทุกคะแนน แฟนคลับแห่ส่งข้อความให้กำลังใจหนุนเป็นฝ่ายค้าน พรรคเงียบเหงาไร้แกนนำ

"อภิสิทธิ์" โพสต์ขอบคุณทุกคะแนนเสียง แฟนคลับแห่ส่งข้อความให้กำลังใจ พร้อมหนุนให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านให้ยอดเยี่ยม ขณะที่บรรยากาศที่พรรคเงียบเหงา ไร้วี่แววแกนนำพรรคแถลง
วันนี้ (8ก.พ.) เมื่อเวลา 19.15 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ว่า “ขอบคุณทุกคะแนนเสียงครับ”
ทั้งนี้พบว่ามีประชาชนที่สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ และพรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้ากดไลค์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยระบุให้กำลังใจ อาทิ ภูมิใจในตัวหัวหน้าพรรค นี่เพิ่งเริ่มต้น ได้น้อยได้มาก คะแนนพรรคเราเป็นคะแนนบริสุทธิ์ ไม่ว่าเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านขอให้ยืนสง่างาม ในแบบอย่างของท่าน ไม่ชนะขอให้เป็นฝ่ายค้านที่ยอดเยี่ยม
ขณะที่บรรยากาศที่พรรคประชาธิปัตย์มีผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมเกาะติดผลการเลือกตั้งที่บริเวณลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา ขณะที่นายอภิสิทธิ์ และแกนนำพรรค อาทิ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรค นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรค นายกรณ์ จาติกวณิช นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรค ยังคงติดตามผลการนับคะแนนบนห้องประชุมชั้น2 ตึกควงอภัยวงศ์ และยังไม่มีกำหนดนัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน