"ธรรมนัส" เข้าพรรคลุ้นผลมั่นใจยึดพะเยา 3 เขต ชี้ปมกปน.ไม่กระทบเหตุกาพรรคอื่น เร็วไปคุยจับมือ

“ร.อ.ธรรมนัส” เข้าพรรค ลุ้นผลเลือกตั้ง มั่นใจ ยึดพะเยา 3 เขต ชี้ ปม กปน. หย่อนบัตร 14 ใบไม่กระทบ เหตุเป็นบัตรกาพรรคอื่น ลั่นคนทำต้องรับผิดชอบ ย้ำ ยังเร็วเกินไปพูดเรื่องจับมือ
วันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2569) บรรยากาศที่ทำการพรรคกล้าธรรมเป็นไปอย่างคึกคัก แกนนำและสมาชิกพรรคทยอยเดินทางเข้าร่วมติดตามผลคะแนนอย่างต่อเนื่อง โดยเวลา 18.08 น.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงที่ทำการพรรค
ทันทีที่มาถึง ร.อ.ธรรมนัสได้ทักทายสมาชิกพรรคและสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ก่อนเข้าไหว้ศาลพระภูมิประจำพรรคเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นจึงให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมสถานการณ์การเลือกตั้ง โดยแสดงความมั่นใจว่าพรรคกล้าธรรมจะสามารถปักธงคว้าชัยชนะในจังหวัดพะเยาได้ครบทั้ง 3 เขต ตามเป้าหมายที่วางไว้
สำหรับกรณีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในจังหวัดพะเยา เขต 1 นำบัตรเลือกตั้งจำนวน 14 ใบ ไปหย่อนใส่หีบในช่วงพักกลางวันนั้น ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานตั้งแต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้ว โดยบัตรเลือกตั้งในส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) จำนวน 7 ใบ เป็นการกาเบอร์ 46 ส่วนบัตร ส.ส.เขต เป็นการกาเบอร์ 1 และ 2 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพรรคกล้าธรรม
“เรื่องนี้ผมไม่กังวลใจ เพราะไม่ใช่พรรคของเรา แต่คนที่ทำต่างหากที่ต้องกังวล พะเยาเป็นบ้านของผม ยังกล้าทำกันขนาดนี้ ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมาย“
ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า ในหลายจังหวัดมีสัญญาณที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ และลำปาง รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ อาทิ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งรายงานเบื้องต้นระบุว่าพรรคมีคะแนนนำอยู่ประมาณ 2-3 เขตต่อจังหวัด อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอผลอย่างเป็นทางการจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด
ส่วนเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 ที่นั่ง ส.ส.ทั่วประเทศนั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้ ต้องรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการอีกประมาณ 1 ชั่วโมง โดยระหว่างนี้จะมีการประชุมหารือภายในพรรคเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สำหรับกระแสข่าวการเจรจาทางการเมืองหรือการติดต่อจากพรรคอื่น ร.อ.ธรรมนัส มองว่ายังเร็วเกินไป เพราะทุกพรรคต่างกำลังลุ้นผลคะแนนของตัวเอง ส่วนความสัมพันธ์กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังคงมีการพูดคุยกันตามปกติ