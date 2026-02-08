กกต.ขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง-จนท. พร้อมทำหน้าที่ 1 เสียงกำหนดอนาคตชาติ ชี้บึ้มยะลาไม่กระทบ

กกต.ขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง-จนท.เกี่ยวข้อง หลังปิดหีบเลือกตั้ง พร้อมทำหน้าที่ 1 เสียงกำหนดอนาคตประเทศ ชี้เหตุระเบิดยะลาไม่กระทบเลือกตั้ง
วันนี้ (8 ก.พ.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. แถลงภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง สส.และออกเสียงประชามติปี2569 ว่า การเลือกตั้งสส. ที่พร้อมการออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเป็นภารกิจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศผ่านหนึ่งเสียงที่ทรงคุณค่าในการเลือกตั้งสส.และการออกเสียงประชามติครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดการเลือกตั้งที่มีจำนวนกว่า 99,483 หน่วย และมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 1,500,000 คน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กกต. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการ เลือกตั้งสส. และออกเสียงประชามติให้เป็นที่ยอมรับ ที่สำคัญตนขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติ เพราะทุกเสียงของทุกคนคือเสียงสะท้อนประชาธิปไตย กกต. ขอยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรม พร้อมยึดประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเป็นหลัก
ด้านว่าที่ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการกกต. กล่าวว่า ภาพรวมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติตลอดทุกเรื่องที่เป็นปัญหาที่เรารับทราบ และได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการแก้ไข ส่วนเรื่องที่เกิดความผิดพลาดขัดข้องจากผู้ที่เกี่ยวข้องเองต้องรอการรายงานเข้ามา ส่วนกรณีกปอนอฉีกบัตรเลือกตั้งจำนวน 69 ใบนั้นยังต้องรอการรายงานเข้ามา เพื่อสรุปว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดกฎหมายจริงหรือไม่
เมื่อทำถึงการเกิดเหตุระเบิดสะพานที่จังหวัดยะลาจะมีผลกระทบกับการเลือกตั้งหรือไม่ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า จากการได้รับรายงานมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และไม่ได้รับผลกระทบต่อการเลือกตั้งด้วยเหตุเกิดในช่วงเวลา 16.40 น. ก่อนปิดหน่วยเลือกตั้ง 20 นาที