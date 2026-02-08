ปชป.ลุ้นผลเลือกตั้งระทึก แกนนำแห่เข้าพรรค " มาร์ค" งดจ้อ “สาทิตย์” หนักใจใต้เงินสู้กระแสหนักกว่าเก่า

ปชป.ลุ้นผลเลือกตั้งระทึก “อภิสิทธิ์” บ่องเข้าพรรคงดจ้อสื่อ ร่วมแกนนำลุ้นนับคะแนน ด้าน “สาทิตย์” รับหนักใจ ชี้เงินสู้กระแสในภาคใต้ หนักกว่ารอบเก่า แกนนำประชาธิปัตย์ทยอยเข้าพรรค เกาะติดผลเลือกตั้ง 8 ก.พ.69
วันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2569) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ พรรคประชาธิปัตย์ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 1 เดินทางเข้าที่ทำการพรรค โดยไม่ให้สัมภาษณ์ใด ๆ ต่อสื่อมวลชน ก่อนจะขึ้นไปยังห้องประชุมชั้น 2 อาคารควง อภัยวงศ์ เพื่อหารือร่วมกับ นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรค เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการนับคะแนน หลังปิดหีบการเลือกตั้งทั่วไป 8 ก.พ. 69
ต่อมาเวลา 16.55 น. นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาถึงที่ทำการพรรค โดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า
“ผลการเลือกตั้งน่าหนักใจ เพราะเงินเยอะกว่าครั้งที่แล้ว ภาคใต้กระแสสู้กระสุนจริง ๆ”
ล่าสุดเมื่อเวลา 17.40 น. แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ทยอยเดินทางเข้าพรรคอย่างต่อเนื่อง อาทิ นาย กรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ นาง การดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ขณะเดียวกัน บรรยากาศภายในที่ทำการพรรคเป็นไปอย่างคึกคัก มีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศมาปักหลักตั้งกล้องรอรายงานความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่พรรคได้ติดตั้งจอทีวีขนาดใหญ่เพื่อติดตามผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ ยังมีบรรดาแม่ยก แฟนคลับ และผู้สนับสนุนพรรคทยอยเดินทางเข้ามาให้กำลังใจแกนนำ พร้อมร่วมลุ้นผลการเลือกตั้งท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดและระทึกใจ