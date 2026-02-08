“นิด้าโพล” คาด “สีน้ำเงิน” เข้าวิน 140-150 ที่นั่ง ปชน.มาที่ 2 คว้า 125 -135 เก้าอี้ ส่วน กทม.พรรคส้มกินเรียบ

“นิด้าโพล” คาด ภท.ได้ สส.ทั่วประเทศมากสุด 140 -150 ที่นั่ง ปชน.มาที่ 2 คว้า 125 -135 เก้าอี้ เพื่อไทยอันดับ 3 ได้มา 110 -120 ที่นั่ง ปชป.เข้าที่ 4 ได้เหนาะๆ 35 -45 เก้าอี้ เท่ากับกล้าธรรม ส่วน กทม.พรรคส้มกวาดเรียบ 33 เขต
วันนี้(8 ก.พ.) ภายหลังจากการปิดหีบเลือกตั้ง สส.เมื่อเวลา 17.00 น. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการคาดการณ์จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับเลือกตั้ง ด้วยวิธีการ คือ 1) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,000 หน่วยตัวอย่าง
การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 และ 2) การวิเคราะห์สื่อ (Media Analysis) และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเมือง โดยใช้ผลการสำรวจ (โพล) ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวมแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ผลการวิเคราะห์ค้นพบ ดังนี้
1. ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะเลือก สส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคการเมืองใด
1.พรรคประชาชน ร้อยละ 37.17 คาดการณ์จำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อ 32 -37 คน
2.พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 19.27 คาดการณ์จำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อ 18 -19 คน
3.พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 18.03 คาดการณ์จำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อ 17 -18 คน
4.พรรคประชำธิปัตย์ ร้อยละ 13.90 คาดการณ์จำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อ 12 -13 คน
5.พรรคเศรษฐกิจ ร้อยละ 3.98 คาดการณ์จำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 -3 คน
6.พรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 1.80 คาดการณ์จำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน
7.พรรคกล้าธรรม ร้อยละ 1.20 คาดการณ์จำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน
8.พรรคไทยสร้ำงไทย พรรคไทยภักดี พรรคพลังประชารัฐ และพรรคอื่น ๆ ร้อยละ 4.65 คาดการณ์จำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อ 8 -19 คน
2. การคาดการณ์จำนวน สส.รวมแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง
1 พรรคภูมิใจไทย 140 -150 คน
2 พรรคประชำชน 125 -135 คน
3 พรรคเพื่อไทย 110 -120 คน
4 พรรคประชาธิปัตย์ 35 -45 คน
5 พรรคกล้าธรรม 35 -45 คน
6 พรรคพลังประชารัฐ พรรคไทรวมพลัง พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคไทยภักดีและพรรคอื่น ๆ ไม่เกิน 55 คน
หมายเหตุ: การคาดการณ์จำนวน สส.รวมแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใช้ฐานคำนวณจาก 1. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 3,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือก สส. ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคการเมือง 2. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ทำนายผลการเลือกตั้ง สส. กทม. 2569” 3. การวิเคราะห์สื่อ (Media Analysis) 4. การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นทางการเมือง
นอกจากนี้ “นิด้าโพล” ยังได้ทำนายผลการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,389 หน่วยตัวอย่าง
การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 เมื่อพิจารณาผลการสำรวจตามเขตเลือกตั้ง พบว่า พรรคประชาชนมีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้งครบทุกเขต 33 ที่นั่ง