หวยออกพรรคส้ม! กปน.พะเยา เขต 1 แอบหย่อน 14 ใบ กาให้ ปชน.เกือบหมด กกต.- ตร.เร่งสอบแถลงเย็นนี้

14 ใบคาหน่วย! กปน.พะเยา เขต 1 แอบหย่อนคะแนน ล็อกเป้าเทให้ “พรรคส้ม” กากบาทเขตให้ 6 ใบ บัญชีรายชื่อ 7 ใบรวด กกต.- ตร.เร่งสอบ เตรียมแถลงเย็นนี้
วันนี้ (8 ก.พ.) ที่หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่ 6 หมู่ 4 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งรายหนึ่ง ถูกตรวจพบว่า ฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากขั้วบัตร รวม 14 ใบ แบ่งเป็นบัตรแบบแบ่งเขต 7 ใบ และบัตรแบบบัญชีรายชื่อ 7 ใบ โดยมีพฤติการณ์เตรียมนำบัตรดังกล่าวแอบหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้ง
รายงานล่าสุด ระบุว่า บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 7 ใบ มีการกากบาทเลือกหมายเลข 1 นางทัศนีย์ สนธิ ผู้สมัคร สส.เขต 1 จังหวัดพะเยา จาก พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน 1 ใบ ขณะที่อีก 6 ใบ กากบาทหมายเลข 2 นายวิสา บุญนัดดา จาก พรรคประชาชน
ส่วนบัตรแบบบัญชีรายชื่อทั้ง 7 ใบ ถูกกากบาทเลือก พรรคประชาชน หมายเลข 46 ทั้งหมด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง และในช่วงเย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดกรณีดังกล่าวต่อสาธารณชน