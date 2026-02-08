กกต.แจงเร่งดำเนินคดี กปน.พะเยาพยายามกระทำผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง สารภาพรับเงินเอี่ยวบางพรรค

กกต. ชี้แจง กรณี กปน. จังหวัดพะเยา พยายามกระทำผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 7 ใบ เร่งดำเนินคดีตามกฎหมาย เผยเจ้าตัวสารภาพรับเงินบุคคลเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองมา
วันนี้ (8 ก.พ.) สำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ กปน. จังหวัดพะเยา พยายามกระทำผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง โดยระบุว่า ข้อเท็จจริง เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รายหนึ่ง แสดงตนแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและฉีกบัตรเลือกตั้ง จำนวน 7 ใบ ก่อนเข้าไปภายในคูหาเพื่อทำเครื่องหมายลงคะแนนขณะกำลังจะหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงทักท้วงและเข้าระงับเหตุไว้ได้ทันที ส่งผลให้บัตรเลือกตั้งดังกล่าว ยังไม่ได้ถูกหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่อย่างใด
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวพร้อมของกลาง และแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สถานีตำรวจในท้องที่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
จากข้อมูลเบื้องต้น ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง และอ้างว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ซึ่งประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้สำนักงานกกต.ยืนยันว่า การกระทำลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อรักษาความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง และความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน