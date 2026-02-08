จนท.สาว กกต.ผวา โรคจิตโทร.ป่วนสายด่วน ชวนเล่นเซ็กซ์โฟน แจกภาพของลับ สร้างความรำคาญทั้งวัน

จนท.สาว กกต.ผวาโรคจิตโทร.ป่วนสายด่วน 1444 ชวนเล่นเซ็กซ์โฟน แจกภาพของลับผ่านเพจ สร้างความรำคาญทั้งวัน แต่เจอผู้ชายรีบตัดสายทันที
วันนี้ (8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีประชาชนโทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านทางสายด่วน 1444 จำนวนมากนั้น มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ กกต.ประจำสายด่วน กกต. 1444 ของสำนักงาน กกต. โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเคยได้รับสายที่เหมือนเป็นคนโรคจิตโทร.มาป่วน จนทำให้รู้ต่างรู้สึกหวาดผวา เพราะมีทั้งเมื่อโทร.มาแล้วชวนเจ้าหน้าที่ กกต.ทะเลาะ แต่หนักสุดโทรมาปล่อยเสียงเซ็กซ์โฟนโชว์ รวมทั้งส่งภาพของลับ ภาพลามก ให้เจ้าหน้าที่ กกต.ทางอินบ็อกซ์ เพจสำนักงาน กกต. สร้างความรำคาญให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กกต.ที่เป็นผู้หญิง ตลอดทั้งวัน
เจ้าหน้าที่ผู้หญิงรายหนึ่ง เปิดเผยว่า คนที่โทร.มาเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะจ้องแสดงพฤติกรรมกับเจ้าหน้าที่รับสาย หรือรับเรื่องออนไลน์ที่เป็นผู้หญิง บางคนส่งเสียงอ้อแอ้เหมือนคนเมา แต่ถ้าหากเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายรับสายหรือรับเรื่องออนไลน์ ก็จะตัดการสนทนาทันที พฤติกรรมเหล่านี้ ส่งผลกระทบสายโทรศัพท์ร้องเรียนจากประชาชนที่จะร้องเรียนปัญหาการเลือกตั้ง-ลงประชามติ อย่างมากแต่ในวันเลือกตั้งนี้ยังไม่มีสายในลักษณะดังกล่าวเข้ามา