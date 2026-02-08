กกต.พะเยา ชี้ กปน.แสบยังไม่ได้หย่อนบัตรลงหีบถูกจับก่อน สารภาพรับเงินพรรคมาทำ คาดมีหลายหน่วย

กกต.พะเยา ระบุ กปน.แสบ ยังไม่ได้หย่อนบัตร 7 ใบ ลงหีบ ถูกจับได้ก่อน สารภาพรับเงินพรรคการเมืองมาทำ อึ้งอาจมีลักษณะเดียวกันอีกหลายหน่วย
วันนี้ (8 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดพะเยา ได้รายงานกรณีมีการเผยแพร่ข่าว เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แอบหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง 7 ใบ มายังสำนักงาน อบต.กลาง ระบุว่า เรื่องนี้มีการแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองพะเยาแล้ว แต่ย้ำว่า กรณีนี้ยังไม่ได้มีการหย่อนบัตรลงไปในหีบแต่อย่างใด เนื่องจากประธานกรรมการประจำหน่วยเห็นก่อน โดยเบื้องต้นเท่าที่คุยกับ กปน. ให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากพรรคการเมืองให้ทำ แต่ประธาน กปน.ไม่ได้รับจ้างด้วย จึงจับพิรุธได้ โดยอาจจะมีอีกหลายหน่วยที่ทำแบบนี้ ทางพะเยากำลังดำเนินการสืบสวนอยู่
นอกจากนี้ มีการระบุว่า จากการประสานข้อมูล หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนพะเยา ทราบเหตุเกิดที่ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มี กปน.แสดงตนแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและฉีกบัตรเลือกตั้งจำนวน 7 ใบ เพื่อลงคะแนน แล้วเข้าคูหาทำเครื่องหมายลงคะแนน ขณะกำลังจะหย่อนบัตรลงหีบบัตรเลือกตั้ง ประธานกรรมการประจำหน่วยพบเห็นจึงได้ทักท้วงและจับกุมตัว ขณะนี้ได้นำตัว กปน. คนดังกล่าวไปดำเนินคดีที่สถานีตำตรวจในท้องที่ พร้อมของกลางเป็นซองบรรจุเงิน เบื้องต้น กปน. คนดังกล่าวรับว่าได้ทำการดังกล่าวจริง โดยได้รับการว่าจ้างจากพรรคการเมือง