“ศุภจี สุธรรมพันธุ์” พาครอบครัวเข้าคูหา ใช้สิทธิเลือกตั้ง 69 ย้ำทุกเสียงมีความหมาย พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการเลือกตั้งประจำปี 2569 ในช่วงเช้าวันที่ 8 ก.พ.69 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเมื่อเวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 ภายใน โรงเรียนประเสริฐอิสลาม เขตพื้นที่ เทศบาลนครปากเกร็ด ว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจัดเตรียมอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์ตามขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบ

ในเวลาเดียวกัน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงของ พรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว พร้อมกับครอบครัวโดยมีคุณแม่ และลูกชายคนเล็ก น้องสะไภ้ และพี่เลี้ยง เพื่อใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย โดยได้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจสอบรายชื่อ และหย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่มารอใช้สิทธิ์ภายในหน่วยเลือกตั้ง และสื่อมวลชนหลายสำนักที่ลงพื้นที่มาติดตามบบรรยากาศการเลือกตั้งปี 2569

นางศุภจี กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาเลือกตั้งโดย ทำการเลือกผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึง ใช้สิทธิ์เห็นชอบเห็นชอบเกี่ยวกับบัตรออกเสียงประชามติ ทั้งนี้จึงอยากฝากถึงประชาชนในวันนี้ให้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเดินทางเข้าไปในเลือกตั้งในเขตของตัวเอง ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น

ทั้งนี้บรรยากาศโดยรวมในช่วงเช้าเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่








