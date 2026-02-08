บิ๊กแจ๊สอารมณ์ดี ควง นายกโบว์ เข้าคูหา ปลื้มประชาชน ตื่นตัวใช้สิทธิคึกคัก

บรรยากาศเลือกตั้งปทุมธานีสุดคึก สองพ่อลูกตระกูล “ธูปกระจ่าง” พร้อมผู้สมัครเขต 4 ใช้สิทธิแต่เช้า เชิญชวนชาวรังสิตออกมาใช้เสียงพัฒนาพื้นที่
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นไปอย่างคึกคัก โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 16 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (บิ๊กแจ๊ส) พร้อมด้วย ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต (นายกโบว์) เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งร่วมกันท่ามกลางความสนใจของประชาชนในพื้นที่ โดยบรรยากาศนายกแจ็สอารมณ์ดียิ้มแย้มทักทายประชาชนที่เข้ามาขอถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก
โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่า จากการที่รับทราบรายงานเข้ามา ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมาก ถือเป็นนิมิตหมายอันดีและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ จึงอยากขอเชิญชวนท่านที่ยังอยู่ที่บ้าน ให้รีบออกมาใช้สิทธิของท่านได้จนถึงเวลา 17.00 น. เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยของเรามีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงครับ”
ทางด้าน นายชยุต สินพูนภักดิ์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 พรรคกล้าธรรม ซึ่งเดินทางมาใช้สิทธิในเขตพื้นที่ของตนเองตั้งแต่ช่วงเช้า ได้กล่าวแสดงความดีใจที่เห็นชาวปทุมธานีตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ พร้อมระบุว่าการออกมาใช้สิทธิของทุกคนคือพลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขต 4 ให้ดียิ่งขึ้น
ขณะที่ ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวถึงบรรยากาศในเขตเทศบาลนครรังสิตว่า บรรยากาศคึกคักมากครับตั้งแต่เช้า เราได้เห็นพี่น้องประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะมาก ผมจึงอยากเชิญชวนทุกท่านออกมาทำหน้าที่ เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันพัฒนาประเทศและสร้างความเป็นประชาธิปไตยไปด้วยกันครับ
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยภาพรวมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและเขตเทศบาลนครรังสิตยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้สิทธิอย่างเต็มกำลัง