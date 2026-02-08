“ไอซ์” เมินบางบอน ขอลุ้น “พะเยา-กำแพงเพชร-ชลบุรี” แจงใส่เสื้อหงส์แดงอยากชนะเลือกตั้งและแมนฯ ซิตี้

“รักชนก” เข้า “พรรค ปชน.” เผย ตอนนี้ไม่ลุ้นบางบอน ขอลุ้น “พะเยา-กำแพงเพชร-ชลบุรี” พร้อมแจงใส่เสื้อลิเวอร์พูล อยากชนะทั้งเลือกตั้ง ทั้งแมนฯ ซิตี้
วันนี้ (8 ก.พ.) เวลา 16.00 น. น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เดินทางเข้าที่ทำการพรรคประชาชน พร้อมเปิดเผยว่า ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมาก
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีรายงานว่า หลายเขตเลือกตั้งมีปัญหานั้น น.ส.รักชนก ระบุว่า “บอกแล้วว่าอย่ามาแหวง”
น.ส.รักชนก ยังระบุถึงการคาดหวังวันนี้นอกจากชนะเลือกตั้งแล้ว ต้องชนะแมนฯซิตี้ด้วย ส่วนเหตุผลที่เลือกใส่เสื้อลิเวอร์พูลในวันนี้ ไม่มีอะไร แต่เพราะตอนนี้ในตะกร้ามีแต่เสื้อเลือกตั้งที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรค มีชื่อพรรค เลข เบอร์ ต่างๆ จึงมีแต่ตัวนี้ ที่ไม่มีสัญลักษณ์และไม่มีตัวเลขอะไร
ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า ก็เลยมองว่าวันนี้เลือกตั้งก็จะชนะลิเวอร์พูลก็จะชนะใช่หรือไม่ ? น.ส.รักชนก ตอบว่า ถูก
เมื่อถามว่า ในการปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ร้องไห้เพราะรู้สึกอย่างไร น.ส.รักชนก ระบุว่า ไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้ แต่เป็นไปตามอารมณ์ที่รู้สึกอย่างนั้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ในเขตบางบอน มั่นใจหรือไม่ น.ส.รักชนก ระบุว่า บางบอนไม่ลุ้นแล้ว ตอนนี้ลุ้น กำแพงเพชรเขต 1 ชลบุรีเขต 1 และพะเยาเขต 1