“วีระยุทธ” เข้า ปชน.ลุ้นผล จ่อถก กก.บห.อย่างไม่เป็นทางการ โวรอบนี้ตั้ง รบ.ให้เร็ว แต่ขอรอดูผลก่อน

แคนดิเดตนายกฯ ส้ม เข้าพรรคประชาชน ติดตามผลการเลือกตั้ง เตรียมหารือกรรมการบริหารอย่างไม่เป็นทางการ ลั่น รอบนี้จะตั้งรัฐบาลให้เร็ว แต่ขอรอดูผลก่อน
วันนี้ (8 ก.พ.) เวลา 16.00 น. นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 3 ของพรรค เดินทางมาถึงที่ อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน เพื่อติดตามผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง โดยบอกสั้นๆว่า เหลือเวลาอีก 1 ชั่วโมง อยากให้รีบไปใช้สิทธิเลือกตั้งกัน และเชื่อว่า ประชรชนไม่อยากเสียสิทธิของตัวเอง จึงอยากให้ออกไปใช้สิทธิในชั่วโมงสุดท้ายกันเยอะๆ
ส่วนความผิดปกติในการลงคะแนน ขณะนี้เริ่มมีได้รับรายงานมาบ้าง ทั้งนี้ หากใครที่ได้รับความผิดปกติสามารถส่งข้อมูลมาได้ทุกช่องทางของพรรค และ สส.เขต ได้เลย ซึ่งอยากให้ทุกครช่วยกันจับตามอง และภารกิจของพลเมืองไทยทุกคนยังไม่จบแค่ 17.00 น. อยากให้ช่วยกันจับตาการนับคะแนนที่เขตเลือกตั้งของท่านด้วย เพื่อทำให้เสียงของเราไม่หายไป หรือไม่ถูกบิดเบือน
ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ก็จะมีการเริ่มพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการภายในก่อน แต่ต้องรอการนับคะแนนก่อนจึงจะมีความชัดเจนอีกครั้ง โดยทางพรรคมีวอร์รูมเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว
“รอบนี้จะเตรียมตั้งรัฐบาลให้เร็ว แต่ยังไงขอดูคะแนนก่อน เพราะเราเคารพเสียงของประชาชน”