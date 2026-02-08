กกต.ปลื้มผู้แทนองค์กรจัดเลือกตั้ง ตปท. พอใจเลือกตั้ง-ประชามติไทย ไร้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง

รองเลขาฯ กกต. ปลื้มผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้ง ตปท.พอใจการจัดเลือกตั้ง-ประชามติของไทย ยังไม่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
วันนี้ (8 ก.พ.) พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการ กกต. เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สังเกตการณ์เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย 17 ประเทศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ว่า ผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย ต่างรู้สึกพอใจกับการจัดการเลือกตั้งและลงประชามติของประเทศไทย ทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อม การจัดหน่วยเลือกตั้ง-ประชามติ และการอำนวยความสะดวกประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิในวันนี้ ยังไม่มีผู้แทนประเทศหรือองค์กรใดมีข้อเสนอแนะให้ สำนักงาน กกต.แก้ไขปรับปรุง ถือว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก