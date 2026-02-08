กกต.แจง “แสวง” ถ่ายคู่นายก อบต.แค่ไปเปิดงาน ไร้นัยยะ ไม่พบร้องเรียนเลือกตั้ง อบต.คลองบางปลากด

กกต.แจงภาพ “แสวง” ถ่ายคู่นายก อบต. แค่ไปเปิดงาน ไม่มีนัยยะ เผย ไม่พบเลือกตั้ง อบต.คลองบางปลากด มีร้องเรียน
วันนี้ (8 ก.พ.) สำนักงาน กกต.ชี้แจงกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ โพสต์ภาพ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นั่งพูดคุยกับนายกหนึ่ง พร้อมมีข้อความระบุว่า
“อยากทราบว่า กกต.แสวง ทำไมต้องนัดเจอกับนายกหนึ่ง หรือ หนึ่งสกล ธเนตรตระกูล ทั้งๆ ที่อยู่ในระหว่างโดนร้องเรียนเรื่องเลือกตั้ง นายก อบต #ในคลองบางปลากด ถามว่าแล้วแบบนี้ประชาชนจะพึ่งใครได้ กกต.แสวง”
กรณีดังกล่าว เป็นภาพวันที่ 10 ธันวาคม 2567 เมื่อครั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ไปเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข แก่ประชาชนตำบลในคลองบางปลากด ณ วัดใหญ่บางปลากด ตำบลในคลอง บางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการอบรมดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อน ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลในคลองบางปลากด (ศส.ปชต.) ที่ขออนุมัติ งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดซึ่งสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้เชิญเลขาธิการ กกต. เป็นประธาน เปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจากการประสานผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ทราบว่า ได้มีการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต. เมื่อปี 2566 และมีการจัดการเลือกตั้ง สมาชิก อบต. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 โดยขณะนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก อบต. ในคลองบางปลากด แต่อย่างใด