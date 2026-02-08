กกต.โชว์ศูนย์ ECT REPORT 2569 รายงานผลคะแนน สส.- ประชามติ ผลจะเริ่มวิ่งเข้าระบบ 6 โมงเย็น

กกต.โชว์ศูนย์ ECT REPORT 2569 รายงานผลคะแนน สส.- ออกเสียงประชามติ เผย ผลจะเริ่มวิ่งเข้าระบบ 6 โมงเย็นนี้ พร้อมดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้
วันนี้ (8 ก.พ.) พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการ กกต. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์รายงานผลการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ อย่างไม่เป็นทางการ (ECT REPORT 2569) ณ ศูนย์รายงานผลการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ อย่างไม่เป็นทางการ ชั้น 2 สำนักงาน กกต.
โดย พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ กล่าวว่า การรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติ อย่างไม่เป็นทางการ ทาง กกต.ได้มีระบบการรายงานผลคะแนนเรียกว่า ECT REPORT 2569 ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่, สำนักงานคณะรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้เชื่อมโยงข้อมูลไปยังสมาคมโทรทัศน์ดิจิทัล ที่จะนำลิงก์ข้อมูลไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยสามารถติดตามข้อมูลผลคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน กกต. สำนักงาน กกต.จังหวัดทุกจังหวัด และเว็บไซต์ ectreport69.ect.go.th
พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับระบบดังกล่าวนี้การดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบจะมีกรรมการประจำหน่วยทั้งหน่วยปกติและหน่วยออกเสียงนอกเขต รวมประมาณ 1 แสนหน่วยที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ สามารถถ่ายภาพและกรอกข้อมูล หลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องจะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ไปที่ศูนย์อำเภอ หลังจากนั้นจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและจะนำขึ้นสู่ระบบ
ทั้งนี้ สามารถติดตามผลคะแนนได้ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางผู้บริหารสำนักงาน กกต.อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับ ECT REPORT 2569 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ระบบการรายงานผล 2. Dashboard (แดชบอร์ด) โดยกระบวนการรายงานผล มี 3 ขั้นตอน คือ กปน.รายงานผลระดับต้น ส่วนศูนย์รวมคะแนนอำเภอ ทำหน้าที่ตรวจสอบผลคะแนนอีกชั้นหนึ่ง และออกเป็น Dashboard ขณะที่สำนักงาน กกต.กลาง สำนักงานกกต.จังหวัด ทำหน้าที่กำกับติดตามว่าผลการรายงานจะเป็นอย่างไร
สำหรับหน้าจอของ Dashboard เปิดสาธารณะให้ประชาชนได้ร่วมติดตามผลคะแนนได้ โดยหน้าจอจะมีแผนที่ประเทศไทย เมื่อเริ่มส่งคะแนนเข้ามา แผนที่จะเปลี่ยนสีไปตามสีของพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง
ขณะเดียวกัน ยังสามารถดูรายละเอียดข้อมูลผลการเลือกตั้งแยกแบบรายจังหวัดและรายเขตได้ แยกผลการเลือกตั้งสส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงผลคะแนนการออกเสียงประชามติ ซึ่งแยกเป็นผลคะแนนเห็นชอบ, ไม่เห็นชอบ และไม่แสดงความคิดเห็น