แกนนำ รทสช.เดินทางออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน กทม. นำโดย “พีระพันธุ์”

แกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้เดินทางออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร นำโดย “พีระพันธุ์”
วันนี้ (8 ก.พ.) เมื่อเวลา 13.30 น. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อันดับ 1 เดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) แขวงพญาไท เพื่อใช้สิทธิออกเสียง เช่นเดียวกับ นายชัชวาลล์ คงอุดม เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 8 บริเวณเต็นท์ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (บางซื่อ) แขวงบางซื่อ เขตเลือกตั้งที่ 8 ของกรุงเทพมหานคร ในเวลา 12.00 น.
ขณะที่ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อันดับ 2 ได้เดินทางมายังจุดเลือกตั้งบริเวณลานจอดรถ ซอยรัชดาภิเษก 36 เมื่อเวลา 10.00 น. เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งท่ามกลางความสนใจของประชาชนในพื้นที่ที่มารอลงคะแนนอย่างต่อเนื่อง ด้าน นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อันดับ 3 พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ แก้วทอง และบุตรชาย ได้เดินทางไปยังอาคารจอดรถศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เพื่อเข้าคูหาใช้สิทธิพร้อมกันทั้งครอบครัว เมื่อเวลา 08.45 น.