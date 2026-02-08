"ตั๊น" ควง “คุณหญิงต้น” คนตระกูลภิรมย์ภักดี เลือกตั้ง ย้ำพลังปชช.กำหนดทิศทางการเมืองไทย

“ตั๊น จิตภัสร์” ควง “คุณหญิงต้น” คนตระกูลภิรมย์ภักดี ใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ คูหาพระราม 9 ย้ำพลังประชาชนกำหนดทิศทางการเมืองไทย
วันที่ (8 ก.พ. 2569) เมื่อเวลา 11.49 น. นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร หรือ “ตั๊น” ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อและแกนนำพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วยคุณหญิง ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และนางสาวนันทญา ภิรมย์ภักดี เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติเพื่อร่วมทำหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 60 เต็นท์บริเวณลานจอดรถหน้าเซเว่นอีเลฟเว่น ซอยพระราม 9 ซอย 39 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนต่างทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย
โดยน.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า ตนและครอบครัว ออกมาทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามสิทธิ หน้าที่ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ขอให้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของเราทุกคน เพราะการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว เหมือนการกำหนดอนาคตของประเทศผ่านกระบวนการประชาธิปไตยอย่างสันติ โปร่งใสและสุจริต ยังมีเวลาหลายชั่วโมงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ ขอให้ออกมาทำหน้าที่ตามสิทธิพลเมืองไทยอย่างเต็มความภาคภูมิ