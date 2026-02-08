“เสี่ยแฮงค์” ใส่เสื้อชัยนาทฮอร์นบิลมาเลือกตั้ง ชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิเพื่ออนาคตประเทศ

“อนุชา” อดีตแชมป์ สส.ชัยนาท ใส่เสื้อชัยนาทฮอร์นบิล เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิเพื่ออนาคตประเทศ
วันนี้ (8 ก.พ.) เวลา 09.50 น. นายอนุชา นาคาศัย ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชัยนาท เดินทางไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ศาลาปู่หิน ต โพนางดำตก เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชามติ
ซึ่งเมื่อ นายอนุชา เดินทางไปถึงหน่วยเลือกตั้ง ได้ทักทายเพื่อนเก่าสมัยเรียน ก่อนที่จะทำการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประจำหน่วย โดยอยู่ลำดับที่ 297
จากนั้นได้เดินเข้าคูหาลงชื่อแสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง และรับบัตร 2 ใบ คือ บัตรสีเขียว เลือก สส.แบบแบ่งเขต และบัตร สีชมพู เลือก สส.แบบบัญชีรายชื่อ และเข้าคูหากากบาท แล้วนำบัตรเลือกตั้งมาหย่อนลงในหีบเลือกตั้ง จากนั้นได้เดินไปแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ
โดย นายอนุชา กล่าวว่า วันนี้ (8 ก.พ.) เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการลงออกเสียงประชามติ ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้มากๆ เพื่ออนาคตของประเทศไทยในวันข้างหน้า