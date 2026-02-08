“สุริยะ” ควงลูกเมียเข้าคูหาชวนออกมาเลือกตั้ง ชี้ ทุกคนมีสิทธิเท่ากันมาทำให้เสียงนั้นมีคุณค่า

แคนดิเดตนายกฯ พท. ควงภรรยาพร้อมลูกชาย ใช้สิทธิเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ ชี้ ทุกคนมีสิทธิเท่ากัน มาทำให้เสียงนั้นมีคุณค่า
วันนี้ (8 ก.พ.) เวลา 12.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ภรรยาและบุตรชาย เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ที่หน่วยออกเสียงที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 22 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ (ซอยสุภาพงษ์ 1 แยก 7) โดยมีลำดับรายชื่อที่ 164 จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 740 คน ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว
นายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และออกเสียงประชามติ เป็นวันที่สำคัญที่สุดของประชาชน ที่จะนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิ มีเสียงเท่ากัน ชอบพรรคไหนก็ขอให้ออกมาใช้สิทธิกันมากๆ เพื่อทำให้เสียงของทุกคนมีคุณค่า ก็ขอให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิกัน
ขณะที่บรรยากาศของหน่วยเลือกตั้งที่นี่ เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ กันเป็นจำนวนมาก