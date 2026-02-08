กกต.ให้เดินต่อ ปม กปน.น่านฉีกบัตรเลือกตั้งผิด หากนับคะแนนพบบัตรมีปัญหาค่อยส่งเรื่อง กกต.ใหญ่ พิจารณาเรื่องตั้งใหม่

กกต.วินิจฉัยปม กปน.น่าน ฉีกบัตรเลือกตั้งผิด 69 ใบ ให้เดินหน้าต่อ เปิดหีบนับบัตรหากพบบัตรที่มีปัญหาแล้วให้งดการนับคะแนน แล้วส่งเรื่องถึง กกต.ใหญ่พิจารณา สั่งให้เลือกตั้งใหม่
วันนี้ (8 ก.พ.) ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร กรรมการการเลือกตั้ง แถลงกรณีการจัดเลือกตั้งที่จังหวัดน่าน ที่พบว่า มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน.ฉีกบัตรลงคะแนนผิด จำนวน 69 ใบ ว่า จะมีแนวทางดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไร ว่า สำหรับประเด็นร้อนที่จังหวัดน่าน มีกรรมการประจำหน่วยฉีกบัตรผิด 69 ใบ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนฉีกบัตรที่ด้านหลังกระทบกับหมายเลขผู้สมัคร ซึ่งในขั้นตอนนี้กระบวนการต่อไป คือ ยังมีการลงคะแนนต่อไปจนเสร็จสิ้น แต่ในกระบวนการคะแนนนับคะแนนแล้วเจอบัตรลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น ทางกรรมการประจำหน่วยจะต้องประกาศงดการนับคะแนน และรายงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขต ว่า มีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ของหน่วยนี้เพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม
เมื่อถามว่า ที่จังหวัดน่านจะต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งหน่วยใช่หรือไม่ ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร กล่าวว่า เมื่อพบบัตรแบบนี้เกิดขึ้นจะต้องประกาศงดการนับคะแนนและรายงานเสนอความเห็นมายังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วถึงจะสั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่
เมื่อถามย้ำว่า เหตุใดจึงไม่สั่งงดการออกเสียงลงคะแนนไปเลยเพราะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร กล่าวว่า เราพยายามดูข้อกฎหมายจะต้องไปอยู่ในขั้นตอนการนับคะแนนเพื่อให้เห็นว่ามีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นก่อนเพราะมีการตรวจบัตรดังกล่าวลงไปในเหวเรียบร้อยแล้วจึงต้องรอที่ขั้นตอนการนับคะแนน
ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร กล่าวด้วยว่า กรณี กปน.ฉีกบัตรผิดพลาด 69 ใบ เรียนว่าไม่เฉพาะประชาชนฉีกบัตรแล้วถูกดำเนินคดี แต่ กปน.หากทำให้บัตรเลือกตั้งเกิดความเสียหายก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย ซึ่งเบื้องต้นทำสำนักงาน กกต.ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว
ส่วนกรณีที่ระบุว่า ที่ จ.หนองบัวลำภู มีการขึ้นป้ายไวนิลข้อมูลผู้สมัครพรรคประชาชน กับพรรคภูมิใจไทย สลับกันตรวจสอบแล้วไม่ใช่ป้ายหน้าหน่วยเลือกตั้งแต่เป็นป้ายรวมคะแนนซึ่งทางจังหวัดได้มีการแก้ไขแล้ว
สำหรับกรณีมีผู้ร้องว่า มาใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต เมื่อตรวจสอบไปที่จังหวัดขอนแก่น ก็โยนให้มาใช้สิทธิที่หลักสี่ กรุงเทพมหานคร แต่เมื่อมาที่กรุงเทพฯกลับไม่ได้ใช้สิทธินั้น ว่าที่ ร.ต.ภาสกร กล่าวว่า ตรวจสอบแล้วผู้มีสิทธิคนดังกล่าวจะต้องไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ซึ่งขณะนี้ยังเหลือเวลาที่สามารถจะไปลงคะแนนได้ แต่หากไม่สามารถลงคะแนนได้ก็ให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ส่วนกรณีพบที่ จ.พะเยา มี กปน.แอบหย่อนบัตร 7 ใบลงหีบบัตร ขอที่จะไปตรวจสอบก่อน