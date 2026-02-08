"อนุทิน" เข้าคูหาบุรีรัมย์ปลื้มคนตื่นตัว มั่นใจระบบเลือกตั้งไร้กังวลบัตรเสีย ขออภัยหาเสียงกระทบบาดหมาง

นายกฯ ถือฤกษ์สะดวกเข้าคูหาบุรีรัมย์ มั่นใจระบบเลือกตั้งชัดเจนไร้กังวลบัตรเสีย ปลื้มคนตื่นตัวยิ้มแย้มแห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-ประชามติ ย้ำชายแดนปกติ พร้อมบินกลับลุ้นผลกทม. ฝากขออภัยทุกฝ่ายช่วงหาเสียงอาจกระทบบาดหมาง อวยพรให้ทุกพรรคประสบความสำเร็จ
วันนี้ (8ก.พ.) ที่บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งสส.และการออกเสียงประชามติว่า รู้สึกว่าต้องมาในฐานะที่เป็นประชาชนและต้องใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่เรามี เพื่อให้การดำเนินการในระบอบประชาธิปไตยเป็นไปด้วยความสมบูรณ์
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะลุ้นผลเลือกตั้งที่จ.บุรีรัมย์หรือที่กรุงเทพฯนายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวเข้ากรุงเทพฯแล้ว เพราะเดี๋ยวภรรยาต้องไปลงคะแนนเรื่องประชามติ ส่วนการลงคะแนนสส. ได้ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งตนคิดว่าเรียบร้อยแล้วและคิดว่าลงประชามติล่วงหน้าไปแล้ว ได้ปล่อยไก่ไปแล้ว เดี๋ยวต้องรีบพาภรรยากลับไป
เมื่อถามว่าเหลือเวลาอีกครึ่งวันความรู้สึกเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้คิดว่าประชาชนตื่นตัวอยู่แล้ว ตั้งแต่เช้าได้รับรายงานพี่น้องประชาชน ทั่วประเทศออกไปใช้สิทธิ์กัน เวลาเดินไปห้าง ตามร้านอาหารได้เจอผู้คน มีการทักทายว่าใช้สิทธิ์หรือยังลงคะแนนกันหรือยัง ซึ่งก็เห็นทุกคนมีความเบิกบานใจ เมื่อถามว่าวันนี้ถือฤกษ์อะไรหรือไม่ นายอุทิน กล่าวว่า ไม่มีอะไร ผมถือฤกษ์สะดวก
เมื่อถามว่า กังวนในเรื่องบัตรเลือกตั้งเสี่ยงบัตรเสียหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ผมก็ไปใช้สิทธิ์ของผม มีความชัดเจน การที่จะเสี่ยงบัตรเสียเป็นเรื่องยากเพราะมีช่องอธิบายทั้งผู้สมัคร บัญชีรายชื่อค่อนข้างจะสะดวกและเข้าใจได้ง่ายทั้งเบอร์ทั้งชื่อทั้งช่องทั้งสีมีความชัดเจน
เมื่อถามว่า ได้ทราบถึงข้อผิดพลาด ในหลายหน่วยเลือกตั้งหรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า โห! ยังไม่ทราบ เดี๋ยวคงมีวิธีดำเนินการเชื่อว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ในฐานะผู้บริหารจัดการเลือกตั้งคงต้องมีแผนรองรับในกรณีเกิดความบกพร่องที่ไม่ได้เจตนา ตรงนี้ยังไม่ทราบรายละเอียด
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมั่นใจในเสียงของประชาชนใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็ทำทุกอย่างที่เราต้องทำแต่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจพี่น้องประชาชนได้ ก็ได้แต่นำเสนอและคาดหวังว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความไว้วางใจ
เมื่อถามว่าการเดินทางมาพร้อมนายเนวิน ชิดชอบ ได้มีการพูดคุยหรือทักทายกันอย่างไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า มาเลือกที่นี่ประมาณ 10 ครั้งก็มาหาท่านตลอด เพราะท่านอยู่ จ.บุรีรัมย์ เวลาตนมาก็มักจะเผื่อเวลา และวันนี้ก็แวะไปทานข้าวเที่ยงที่บ้านของท่านก่อน ลูกหลานของท่านก็เปรียบเสมือนลูกหลานเราก็ไปนั่งทานข้าวด้วยกัน
เมื่อถามว่ากังวลในเรื่องชายแดนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว ไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น การดำเนินการในการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชน ที่ไม่ได้มีความหวั่นไหวต่อเรื่องนี้และขอบคุณเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล อบต. ฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเราก็เตรียมการเผื่อเหลือเผื่อขาด มีแผนหนึ่งแผนสอง ซึ่งโชคดีจนถึงปัจจุบันผ่านครึ่งวันทุกอย่างยังดำเนินไปด้วยความปกติเรียบร้อย
เมื่อถามว่า จะให้กำลังใจพี่น้องชายแดนอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหรือว่าอาจจะเกิดการปะทะกันอีก นายอนุทินกล่าวว่า จากการนั่งทานอาหารอยู่เห็นพี่น้องชาวบ้านกรวดออกมา ก็มีการทักทายกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส
เมื่อถามว่ามั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจะกวาดสส.ได้ครบในพื้นที่นี้หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะพร้อมกับกล่าวว่า ถามคำถามยากจัง ถ้าเรากำหนดได้ก็คงขอสัก 500 มั้งขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนเราได้นำเสนออย่างที่ได้ตอบคำถามไปแล้ว
"คาดหวังว่าทุกพรรคเล็งผลเลิศก็ขออวยพรให้ทุพรรคการเมืองได้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขอให้จบอะไรที่มันหมาดหมางหรือมีการกระทบกระทั่งกันบ้างในช่วงระหว่างลงหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน ส่วนไหนที่ผมได้ไปกระทบกับใครบ้างก็ถือโอกาสนี้ขออภัยทุกฝ่าย"นายอนุทิน กล่าว