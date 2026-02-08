กกต.พบวุ่นหลายพื้นที่ย้ำทำบัตรเสียมีความผิด ลุยฟันโพสต์ภาพบัตรลงคะแนน ชี้จับเพิ่มขบวนการซื้อเสียง

“กกต.” แถลง พบความวุ่นวายหลายพื้นที่ ทั้งประชาชนเมาสุราฉีกบัตรเลือกตั้ง-กปน.ฉีกบัตรผิดพลาด 69 ใบ-ป้ายบัญชีรายชื่อคลาดเคลื่อน ย้ำ ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ทำบัตรเสีย มีความผิดตาม กม. พร้อมเดินหน้าดำเนินคดีผู้โพสต์ภาพบัตรลงคะแนน ชี้ จับกุมขบวนการซื้อเสียงเพิ่ม
วันนี้ (8 ก.พ.) ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร พร้อมด้วย ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ (กกต.) แถลงข่าวว่า ครึ่งวันนี้การเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคัก แต่อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะทำให้ประชาชนเกิดความไม่สะดวก จะเลือกตั้งครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้งเกือบแสนหน่วย หากประชาชนพบข้อผิดพลาดสามารถแจ้งมาที่กกต.ได้ ซึ่งขณะนี้พบว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอาการเมาสุรา เมื่อมาใช้สิทธิแล้วมีการฉีกบัตรเลือกตั้งในบางจังหวัด สำนักงาน กกต.ก็ได้มอบให้กรรมการประจำหน่วยไปแจ้งความ ขณะบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีการปิดป้ายอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อเรารับทราบก็ได้แจ้งไปยังกรุงเทพมหานครของแต่ละหน่วยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย ตนขอฝากว่าถ้าท่านพบว่าหน่วยไหนดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือสงสัยในประเด็นไหนสามารถทักท้วงต่อ กปน.
ส่วนกรณีที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีการแจ้งว่าหน่วยออกเสียงประชามตินอกเขตบัญชีรายชื่อขอบางหน่วยหายไป สำนักงานได้มีการประสานทราบว่า ทางจังหวัดได้มีการแยกบัญชีเป็นรายจังหวัด ซึ่งผู้มาใช้สิทธิอาจไม่ทราบและอาจมองไม่ครบถ้วน แต่จริงๆติดครบไว้ทุกจังหวัด
สำหรับกรณี จ.น่าน ที่มีรายงานว่า กปน.ฉีกบัตรผิดพลาด 69 ใบนั้น ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร กล่าวว่า ได้รับรายงานว่าอาจจะฉีกบัตรโดยไม่ได้ดูด้านหน้าของบัตร แต่ไปฉีกทางด้านหลัง เรียนว่าไม่เฉพาะประชาชนฉีกบัตรแล้วถูกดำเนินคดี แต่ กปน.หากทำให้บัตรเลือกตั้งเกิดความเสียหายก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย ซึ่งเบื้องต้นทำสำนักงานกกต.ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ส่วนการดำเนินการเลือกตั้งในหน่วยดังกล่าวจะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่นั้น ขอไปตรวจสอบก่อน อย่างไรก็ตาม ยังสามารถจัดการเลือกตั้งต่อไปได้
ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร กล่าวว่า ในส่วนของ จ.ชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 3 มีการแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ผู้มาใช้สิทธิเซ็นชื่อในใบรายชื่อของผู้มาใช้สิทธิ แต่ให้เซ็นรับบัตรเพียงอย่างเดียว ตรวจสอบแล้วไม่มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น หากเกิดขึ้นก็จะแจ้งให้กับ กปน.ดำเนินการให้ถูกต้อง
ส่วนกรณีหน่วยเลือกตั้งที่ 20 แขวงบางพรหม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ไม่ได้ติดรายชื่อผู้สมัคร แต่ไปติดป้ายไวนิลที่หลังหน่วย ยืนยันว่าบริเวณหน้าหน่วยมีการติดบัญชีรายชื่อผู้สมัครครบถ้วน ส่วนป้ายไวนิลเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งได้มีการประสานให้ติดให้ถูกต้องแล้ว
สำหรับกรณีที่มีการระบุว่า ที่ จ.ปัตตานี กปน.ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ต้องใช้สิทธิประชามติก็ได้หากแถวรอคิวยาว ขอไปตรวจสอบก่อน แต่ในกรณีแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้น ส่วนกรณีที่ติดป้ายไวนิลพิมพ์ชื่อพรรคการเมืองผิดพลาดจากพรรคประชาชนเป็นพรรคภูมิใจไทย นั้น ขอนำข้อมูลไปตรวจสอบก่อนเช่นกัน
ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร ยังกล่าวถึงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ว่า กรรมการประจำหน่วยเป็นผู้ที่มาอาสามาทำงาน โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งควบคู่กับการทำประชามติ อาจมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดบ้างต้องขออภัย โดยหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งพบเห็นก็สามารถทำการทักท้วง รวมถึงให้มีการทำบันทึกประจำหน่วยและแจ้งมาที่กกต.ได้ เราพร้อมที่จะประสานไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไข
สำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิแล้ว มีการถ่ายภาพบัตรที่ตนเองลงคะแนนและนำมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าตนได้ลงคะแนนให้กับผู้ใดนั้น ว่าที่ร้อยตรีภาสกร กล่าวว่า ตามจริงเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ลงคะแนนแล้ว และนำไปแสดงต่อผู้ใดมีความผิดต่อกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าพบเห็นจะต้องดำเนินคดีต่อบุคคลเหล่านี้แน่นอน ด้าน ร.ต.อ.ชนินทร์ กล่าวว่า ก็ดีโพสต์ภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว ทุกรายที่ปรากฏเราจะตามไปดำเนินคดี
เมื่อถามว่า กรณีที่นักการเมืองเมื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วสามารถออกมาให้สัมภาษณ์บริเวณใกล้หน่วยเลือกตั้งได้หรือไม่ ร.ต.อ.ชนินทร์ กล่าวว่า ขอดูคำพูดอย่างละเอียดก่อน
ร.ต.อ.ชนินทร์ ยังกล่าวถึงการป้องปรามและการจับกุมการซื้อเสียง ว่า กกต.ได้สามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมที่จ.นครศรีธรรมราช 1 คนพร้อมเงินสด 2,000 บาท และจ.ราชบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3 คน พร้อมเงินสด 83,000 บาท ส่วนที่จ.สุราษฎร์ธานีจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมอีกราย 1 คน รวมเป็น 6 คน พร้อมโพยรายชื่อและเงินสด 100,000 บาท ซึ่งอยู่ในการสอบสวนขยายผล และยังมีอีกหลายจุดที่เราเฝ้ามอง คาดว่า จะได้มีการจับกุมเพิ่มเติม รวมถึงที่ จ.พิษณุโลก ซึ่งมีการติดตามอย่างใกล้ชิด คาดว่า เร็วๆ นี้ ก็จะได้ข้อมูล
นอกจากนี้ สำนักงาน กกต.ยังออกเอกสารชี้แจงกรณีพบความผิดปกติในการติดเอกสาร แสดงรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต (รายบุคคล) บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 31 เขตตลิ่งชัน โดยระบุว่าไม่ได้ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครบนกระดานแสดงข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนด แต่ใช้วิธีติด แผ่นไวนิลไว้ด้านหลังคูหาเลือกตั้ง อีกทั้งในแผ่นไวนิลดังกล่าวยังปรากฏข้อมูล “เขตเลือกตั้งไม่ถูกต้อง” และ “หมายเลขผู้สมัครสลับกัน” นั้น
สำนักงาน กกต.ชี้แจงว่า เมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ได้เร่งประสานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สำนักงาน กกต.ขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแส และขอยืนยันว่า จะกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย