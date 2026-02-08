"เท้ง" โผล่พรรคลุ้นคะแนน ขอช่วยติดตามเลือกตั้งให้ปกติหลังมีข่าวฉีกบัตรพลาด โซลบาร์ผุดเมนู “มีส้มไม่มีเทา”

‘หัวหน้าเท้ง’ ถึงพรรค รอติดตามผลคะแนน ขอ ปชช.ช่วยติดตามการเลือกตั้งให้ปกติ หลังมีข่าว กปน.น่านฉีกบัตรผิดพลาด ด้านโซลบาร์คึกคักออกเมนูใหม่น้ำส้มล้วน “มีส้มไม่มีเทา”
วันนี้ (8ก.พ.) เวลา 14.15 น.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกฯรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน เปิดเผยสั้นๆ ว่า ตนเองมาติดตามผลการนับคะแนน โดยจะติดตามอยู่ที่บริเวณด้านบน ส่วนความผิดปกติของการลงคะแนน ส่วนตัวเห็นข่าวที่จังหวัดน่าน พบว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีการฉีกบัตรผิดพลาด จึงได้ติดตามข้อมูลนี้อยู่ และอยากให้ทุกคน ช่วยกันติดตามการเลือกตั้งให้ปกติมากที่สุด
สำหรับบรรยากาศที่ทำการพรรคประชาชนคึกคักตั้งแต่ช่วงเที่ยงวัน ประชาชนทยอยเดินทางมาปักหลักรอลุ้นผลคะแนน โดยวันนี้เป็นวันแรกที่โซลบาร์ เปิดขายเมนูใหม่ คือ “มีส้มไม่มีเทา” ราคา 46 บาท ซึ่งมีส่วนผสมเป็นส้มยูซุใส่น้ำส้ม 100% โซดา และบุกส้ม ทั้งยังจัดเตรียมลานจอดรถของที่ทำการพรรคไว้รองรับประชาชน มีจอ LED ถ่ายทอดการแถลงข่าวหลังทราบผลเลือกตั้งในเย็นวันนี้ด้วย