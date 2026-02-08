xs
“เต้ มงคลกิตติ์” สายฟิต! เล่นเวทก่อนเลือกตั้ง พาครอบครัวใช้สิทธิ์ ชวนคนไทย 50 ล้านคนหย่อนบัตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 8 ก.พ. 69 ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณเขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 13 หน้าโรงเรียนอนุบาลมณียา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ สวมเสื้อออกกำลังกายทีมชาติบราซิลสีเหลือง เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมภรรยาและบุตรทั้ง 3 คน โดยบุตรสาว “น้องเจปัง” อายุ 19 ปี ซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรก นายมงคลกิตติ์ได้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการลงประชามติ เนื่องจากบุตรสาวยังไม่ค่อยเข้าใจ ก่อนจะเดินไปหย่อนบัตรลงคะแนนภายในคูหา

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า วันนี้เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งดังกล่าว โดยบรรยากาศภายในหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย สำหรับบุตรสาววัย 19 ปี ที่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายได้เป็นครั้งแรก จึงได้อธิบายเรื่องการลงคะแนนเสียงและการลงประชามติให้เข้าใจ ก่อนจะไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต และการลงประชามติ

นอกจากนี้ ในช่วงเช้าก่อนออกมาเลือกตั้ง ตนได้ตื่นมาออกกำลังกาย โดยมีการวิดพื้น เดินออกกำลังกายระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร รวมถึงเล่นเวทเทรนนิ่ง หลังจากที่ไม่ได้ออกกำลังกายมาหลายวัน และในช่วงเย็นของวันนี้ จะเดินทางไปยังที่ทำการพรรคทางเลือกใหม่ ย่านบางกรวย เพื่อติดตามและลุ้นผลคะแนนการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม นายมงคลกิตติ์ ฝากถึงประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอยู่ที่ประชาชนทุกคน ขอให้มาใช้สิทธิ์กันให้ครบ 50 ล้านคน ส่วนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำ










