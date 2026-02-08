"ไหม" เข้าคูหาหวังปชช.ตื่นตัวทำลายสถิติ คุยตั้งรบ.รอผลทางการ ขอร่วมสังเกตการณ์กันคะแนนตกหล่น

“ศิริกัญญา” ลงคะแนนเลือกตั้งเขตพญาไท หวังประชาชนตื่นตัวร่วมใช้สิทธิทำลายสถิติ ส่วนการประสานจัดตั้งรัฐบาลรอผลเปิดทางการ ขอร่วมสังเกตุการณ์กันคะแนตกหล่น
เมื่อวันที่ (8 ก.พ.) เวลา 11.49 น. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ ที่หน่วยเลือกตั้งเต็นท์บ้านโรจนา ซอยอินทามระ 3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โดยมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งลำดับที่ 619 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 5
ในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ นางสาวศิริกัญญา สวมชุดเดรสลายดอก เดินทางมาด้วยท่าทางมั่นใจ พร้อมทักทายสื่อมวลชน ก่อนเข้าสู่คูหาเลือกตั้งได้ตรวจสอบรายชื่อและสิทธิเลือกตั้งของตนเองจากบอร์ดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยดังกล่าว
ภายหลังใช้สิทธิเลือกตั้ง นางสาวศิริกัญญา เปิดเผยว่า จากการพูดคุยกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทราบว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิแล้วประมาณร้อยละ 40 ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาครึ่งวันของการเลือกตั้ง พร้อมแสดงความหวังว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันอย่างคึกคัก และสามารถทำลายสถิติการออกมาใช้สิทธิในครั้งที่ผ่านมาได้ โดยขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้เร่งเดินทางไปใช้สิทธิของตนเองก่อนเวลาปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น.
นางสาวศิริกัญญา กล่าวด้วยว่า การมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ เนื่องจากได้ตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรียบร้อยแล้ว และหน่วยเลือกตั้งอยู่หน่วยเดียวกับ การออกเสียงประชามติ ซึ่งในกรณีของตนเองอยู่หน่วยเดียวกัน และมีเลขประจำตัวตรงกัน จึงทำให้ขั้นตอนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ได้รับรายงานเกี่ยวกับความผิดปกติในบางหน่วยเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง เช่น มีบางกรณีที่บอร์ดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
นางสาวศิริกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการใช้สิทธิเลือกตั้งรู้สึกโล่งอก หลังจากที่ทุกฝ่ายได้ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ถือเป็นวันที่จะตัดสินผลของการเลือกตั้ง และจะรอลุ้นผลคะแนนต่อไป ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อน มองว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้น และคาดหวังว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงในสัดส่วนที่น่าพอใจ พร้อมคาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งนี้ และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของตนเอง รวมถึงออกมาแสดงพลังผ่านการเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางการประสานงานจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคที่จะต้องประชุมหารือกันภายหลังการปิดหีบเลือกตั้ง เพื่อเตรียมการวางแผนในขั้นตอนต่อไป โดยหลังจากทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว พรรคจะมีการพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามสถานการณ์
นอกจากนี้ พรรคประชาชนได้ส่งอาสาสมัครลงพื้นที่เพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งในทุกหน่วย พร้อมขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้ง ออกมาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในช่วงหลังปิดหีบ เพื่อร่วมกันปกป้องและพิทักษ์สิทธิ รวมถึงคะแนนเสียงของประชาชนไม่ให้เกิดการตกหล่นหรือสูญหาย
นางสาวศิริกัญญา กล่าวย้ำว่า ยังไม่มีความกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนในช่วงเย็นของวันนี้ แต่ทางพรรคได้เตรียมความพร้อมในการส่งผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบางกรณีอาจเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าติดตามและสังเกตการณ์อยู่ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด