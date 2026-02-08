"ธนาธร" ควงลูกเมียเลือกตั้ง ลั่นหวังเต็มเปี่ยมเชื่อคนเข้าใจ 8 ปีปรารถนาดีชาติ ชวนจับตาหวั่นบัตรเขย่ง

"เสี่ยเอก" ควง "ภรรยา-ลูกชาย" ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ลั่น กาด้วยความหวังเต็มเปี่ยม หวัง ปชช. ลงคะแนนให้ เชื่อคนเข้าใจ 8 ปีที่ผ่านมามีความปรารถนาดีต่อประเทศ ชวนคนออกมาเลือกตั้ง-จับตานับคะแนน หวั่นมีบัตรเขย่ง
วันนี้ (8ก.พ.) เวลา 11.35 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมภรรยาและลูกชายคนเล็ก ที่หน่วยเลือกตั้ง 36 เขตเลือกตั้งที่ 21 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ ทันทีที่มาถึงนายธนาธรได้เดินหาหน่วยเลือกตั้งและตรวจสอบลำดับรายชื่อพร้อมภรรยา ก่อนจะเข้าคูหาเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
โดยนายธนาธร กล่าวว่า การมาเลือกตั้งครั้งนี้ กาอย่างเต็มเปี่ยม กาด้วยความหวัง ด้วยกำลังใจว่าประเทศไทยต้องดีกว่าเดิม ซึ่งตนลุ้นอยู่และหวังว่าประชาชนจะเข้าใจ สิ่งที่พวกเราพยายามทำตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ว่าพวกเรามีแต่ความปรารถนาดีต่ออนาคตของประเทศไทย หวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะเข้าใจ และวันนี้จะลงคะแนนให้กับพวกเรา
ส่วนวันนี้ก็อยากจะฝากให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ประชามติด้วยกัน ยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมง หากเป็นไปได้อยากเห็นคนมาใช้สิทธิ์ให้มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วให้ถึง 80% ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นสุขภาพของประชาธิปไตยก็จะแข็งแรง
นายธนาธร ยังกล่าวว่า อยากฝากถึงเรื่องการนับคะแนน เพราะเราเคยเห็นปรากฏการณ์บัตรเขย่ง หากเป็นไปได้ก็อยากจะฝากให้ประชาชนหลังจากกากบาทเสร็จแล้ว ตอนเย็นช่วง 5 โมงเป็นต้นไปกลับไปหน่วยเลือกตั้ง ไปเฝ้าหน่วยเลือกตั้ง ดูการนับคะแนน ว่ามีบัตรเขย่งหรือไม่ หรือบวกเลขถูกต้องหรือไม่ ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ กกต. ห้ามไม่ได้ แล้วขอให้ถ่ายภาพหลังนับคะแนนเสร็จไว้ด้วย เผื่อต่อไปมีปัญหาในการบวกเลขจะได้มีแหล่งอ้างอิง
" นอกจากออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วฝากให้ทุกคนทั่วประเทศปกป้องเสียงของตัวเองปกป้องเจตนาของประชาชนโดยการไปเฝ้าคูหาเฝ้าหน่วยเลือกตั้ง " นายธนาธรกล่าว
เมื่อถามว่าจะไปร่วมติดตามผลคะแนนที่พรรคประชาชนด้วยหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปลุ้นผลที่ไหน หลังเลือกตั้งเสร็จก็กลับบ้านก่อนเพราะไม่ได้อยู่บ้านมานานเป็นเดือน อยากใช้เวลาช่วงบ่ายอยู่ที่บ้านก่อน
เมื่อถามว่าก่อนที่จะเข้าคูหาเหมือนอธิบายอะไรให้ลูกชายฟังได้สอนอะไรกรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ลูกถามว่า Voting คืออะไร การไปใช้สิทธิ์คืออะไรกระบวนการโหวตเป็นอย่างไรก็ได้อธิบายให้กับลูกฟังว่าเป็นกระบวนการของประชาธิปไตยในสังคมประชาธิปไตย ทุกคนมี 1 สิทธิ์ 1 เสียงเท่าเทียมกัน และมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้นำ หรือผู้แทนของตัวเองไปใช้อำนาจแทนตัวเองได้ ซึ่งเขาเข้าใจเพราะเป็นคนหัวไว
ส่วนหน่วยเลือกตั้งมีปัญหาอะไรหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ไม่มี และคิดว่าหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพฯไม่ค่อยมีปัญหา จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่ถ้าเป็นหน่วยที่ไกล ๆ ส่วนใหญ่เราจะเห็นปัญหาในหน่วยที่ไม่ค่อยมีคนไปจับตา ก็จะเกิดเหตุการณ์บัตรเขย่ง บัตรมากกว่าคนมาใช้สิทธิ์
ทั้งนี้นายธนาธร กล่าวว่า ตนจะขอลองดูตอนเย็น เพราะอยากเห็นจริง ๆ ว่าหากมีตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ ไปจนถึง 80% ได้น่าจะเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยน่าจะยินดี ว่าคนตื่นตัวทางการเมือง
ขณะที่บรรยากาศหลังจากนายธนาธรใช้สิทธิ์ออกเสียงเสร็จ ก็มีประชาชนที่มาเลือกตั้งซึ่งบางคนก็ได้สวมใส่เสื้อสีส้มเข้ามาขอถ่ายรูปจำนวนมาก