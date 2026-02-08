"ดร.การดี" เข้าคูหาเลือกตั้ง รับตื่นเต้นชม จนท.อำนวยความสะดวกดีมาก ชวน ปชช.ใช้สิทธิเต็มที่

รองหน.ปชป. ใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ เผยตื่นเต้น ชม จนท.อำนวยความสะดวกดีมาก พร้อมชวน ปชช.ใช้สิทธิเลือกผู้แทนให้เต็มที่
วันนี้ (8ก.พ.) นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เดินทางไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่โรงเรียนดลวิทยา ซอยศูนย์วิจัย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
นางการดี ยังเปิดเผยความรู้สึกภายหลังการใช้สิทธิว่า ตื่นเต้นมาก และบรรยากาศก็คึกคัก เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิดีมาก และขั้นตอนการใช้สิทธิต่าง ๆ ภายในหน่วยเลือกตั้ง ก็เป็นไปด้วยวามเรียบร้อยดี ไม่สับสน พร้อมยังเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้เต็มที่ เพื่อเลือกผู้แทนไปบริหารประเทศต่อไป
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นางการดี จะเดินทางไปใช้เวลาช่วงเที่ยงกับครอบครัวก่อน ก่อนที่จะเข้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ภายหลังปิดการออกเสียงเวลา 17:00 น. เพื่อไปสมทบกับคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อติดตามผลการเลือกตั้งต่อไป