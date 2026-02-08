"ปวีณา" ใช้สิทธิเลือกตั้งบางเขน ปลุกพลังศรัทธาปชช. ชี้กากบาทเดียวคือความหวังทั้งประเทศ

“ปวีณา หงสกุล” ควงลูกชายใช้สิทธิเลือกตั้งบางเขน ปลุกพลังศรัทธาประชาชน ชี้กากบาทเดียวคือความหวังของทั้งประเทศ
วันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2569) เมื่อเวลา 10.20 น. ที่หน่วยเลือกตั้งอาคารสงเคราะห์ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซอยรามอินทรา 39 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคม พรรคกล้าธรรม เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมลูกชาย
ภายหลังลงคะแนน นางปวีณา ได้เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ โดยระบุว่า หากต้องการเห็นประเทศดีขึ้น เห็นเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้า จุดเริ่มต้นสำคัญคือการออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชนทุกคน การเลือกตั้งอาจดูเหมือนเป็นเพียงการกากบาทหนึ่งครั้งในบัตรเลือกตั้ง แต่แท้จริงแล้วคือความหวังของทั้งประเทศ เป็นพลังสะท้อนเสียงของประชาชนที่สามารถกำหนดทิศทางอนาคตได้
“ศรัทธาในเสียงของตัวเอง ศรัทธาในพลังของประชาชน และศรัทธาว่าประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้ เมื่อทุกคนไม่ทิ้งสิทธิ์ของตัวเอง เสียงของประชาชนทุกเสียงมีความหมาย และไม่ควรปล่อยให้หายไปในคูหา เพราะทุกคะแนนคือพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระบอบประชาธิปไตย“