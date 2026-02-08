"อิ๊งค์" ควงแม่-พี่สาวเลือกตั้ง แฟนคลับแห่ถ่ายรูป งดให้สัมภาษณ์

“แพทองธาร” ควง “คุณหญิงพจมาน-พินทองทา” ใช้สิทธิเลือกตั้ง ย่านคันนายาว พร้อมร่วมเฟรมด้วยกันและมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูป งดให้สัมภาษณ์
วันนี้ (8ก.พ.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พร้อมด้วย คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ มารดา และนางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาว เดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง บริเวณเต็นท์ลานกีฬา 1 เคหะธานี 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 15 เขตเลือกตั้งที่ 15 เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อมาถึง นางสาวแพทองธาร และครอบครัว ได้ตรวจสอบลำดับรายชื่อ ซึ่งนางสาวแพทองธาร มีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในลำดับที่ 464 คุณหญิงพจมาน ลำดับที่ 463 และนางสาวพินทองทา ลำดับที่ 465 ก่อนทั้งหมดจะเข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง
โดยภายหลังใช้สิทธิลงคะแนน นางสาวแพทองธาร และครอบครัว ได้ถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมทั้งมีประชาชนมาขอถ่ายรูป ก่อนที่นางสาวแพทองธาร และครอบครัว เดินทางกลับที่พักทันที โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 15 เขตคันนายาว จุดนี้ประกอบไปด้วยหน่วยเลือกตั้ง 3 หน่วย ได้แก่หน่วยที่ 15 16 และ 17 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิทั้งหมด รวม 2,516 คน ประกอบด้วย หน่วยที่ 15 จำนวนผู้ใช้สิทธิ 888 คน หน่วยที่ 16 จำนวนผู้ใช้สิทธิ 842 คน และหน่วยที่ 17 จำนวนผู้ใช้สิทธิ 786 คน ซึ่งตลอดทั้งช่วงเช้าก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงกันอย่างต่อเนื่อง